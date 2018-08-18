Додано: Суб 21 вер, 2019 10:05

Вот смысл иметь трешку в Херсоне?



Сколько стоит ее аренда? Комуналь?





Во вторичке особенно в сегменте больших квартир ( трешки около 100 кв ) в домах старше 10 лет , никакого дорожая не наблюдается





Ну я покупал прежде всего для себя. Тогда были планы пожить в Херсоне лет 5-10.. Сейчас уже не уверен в этих планах.По ценам на аренду: однуха со свежим ремонтом (без дороговизны) 4000 грн. С дороговизной - поболее, но там и район надо чтоб не спальный, а центр. Аренду трехи вообще не вникал. Но город моряцкий, цены какие-то дурные.Комуналь: ОСББ 3 грн/кв.мВсе остальное по счётчикам, включая тепло. Дом теплый (газобетон 400мм+50мм ППС) , климат тоже, не проблема обогреть.Ну идёт же покращення!! Уже зарплаты по килобаксу скоро повсюду. Начнут вылазить из тесноты, покупать просторные(Сарказм)..Но на самом деле в просторной квартире действительно жить здорово. Особенно если коммуналка не напрягает.