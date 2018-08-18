RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17731774177517761777>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 08:49

Кличко написал письмо Зеленскому , просит разработать Закон, в котором будет разрешено долгостои достраивать за деньги местного бюджета.

Я пока не буду никак комментировать данное письмо, хочу послушать что думает уважаемая громада этого форума.

Зображення

Зображення

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35273
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3427 раз.
Подякували: 7440 раз.
 
Профіль
32
7
2
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 08:57

  airmax78 написав:Та да, чтобы понять как они внимательны к деталям достаточно посмотреть отделку в аэропортах, санузлы в типа дорогих ресторанах и бизнес-центрах, ну и по улицам поездить. Узлы примыкания - это вообще здесь национальная трагедия. Вчера в дорогом ресторане в Ташкенте наблюдал как заизолирован стык между террасой и зданием ресторана: ... скотчем.
Сопли от кондеров по фасаду - из э маст тут. А то, что вы называете теплоизолирующими решётками тут повсеместно апгрейдят: закладывают пространство за ними и окна кирпичом, оставляя маленькие бойницы. Выглядит экзотично. Куракаве и Фостеру бы очень понра.


Макс, дайте фото! Фото! Фооотооо!
investorkiev
 
Повідомлень: 926
З нами з: 06.03.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 08:59

  shapo написав:
  airmax78 написав:Та да, чтобы понять как они внимательны к деталям достаточно посмотреть отделку в аэропортах, санузлы в типа дорогих ресторанах и бизнес-центрах, ну и по улицам поездить. Узлы примыкания - это вообще здесь национальная трагедия. Вчера в дорогом ресторане в Ташкенте наблюдал как заизолирован стык между террасой и зданием ресторана: ... скотчем.
Сопли от кондеров по фасаду - из э маст тут. А то, что вы называете теплоизолирующими решётками тут повсеместно апгрейдят: закладывают пространство за ними и окна кирпичом, оставляя маленькие бойницы. Выглядит экзотично. Куракаве и Фостеру бы очень понра.

Если вы приехали в Узбекистан смотреть архитектуру, то ходите не там. Езжайте в Самарканд, Бухару, Хиву, потом сравните с лучшим что есть в Украине - Львовом

Я был в Самарканде. Для тех, кто был в Стамбуле - Самарканд покажется до крайности удешевлённой и порядком разрушенной имитацией. Хотя поезд Тальго - очень зачетный.
airmax78
 
Повідомлень: 31625
З нами з: 25.10.12
Подякував: 812 раз.
Подякували: 3671 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 09:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А Захар выпилился из топика?
Что у нас тут произошло с ценами за последние пару-тройку лет? Кратко... :)

Если интересно, я писал 4 года назад о вложении в новострой на этапе 1 этажа в Херсоне. Купил 91 КВ.м по 300 долларов. Год назад получил ключи и начал ремонт . К этому моменту цена квадрата была уже 500 у.е. (при курсе 27-28) . Я не продал. Мб зря. Мне кажется рынок замер. Или даже за этот год немного подешевело.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2495
З нами з: 15.02.09
Подякував: 39 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 09:52

Hotab
Если кратко - в 15 было дно цен. Потом пошел отскок.
Тут на ветке нагнетают что последний месяц цены растут. Но это уместно только на объектах по мере повышения степени готовности и удачном расположении .

Во вторичке особенно в сегменте больших квартир ( трешки около 100 кв ) в домах старше 10 лет , никакого дорожая не наблюдается.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35273
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3427 раз.
Подякували: 7440 раз.
 
Профіль
32
7
2
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:04

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:
  UA написав:Это уже проходили.
После Элиты центр и кризиса 2008 года, рынок новостроек сегментировался на застройщиков с именем и остальных. У первых прайсы были до 50% выше, чем у вторых, но покупатель предпочитал первых.

... а потом люди все забыли и начали покупать Войцеховского. "Зачем платить больше?"
https://youtu.be/UR5DE37fjQg
После застройщикопада 2019 надежных застройщиков с вменяемыми ценами не будет.
В случае Элита центра доверие было подорвано к конкретным застройщикам. Сейчас ко всему институту инвестирования. После хорошей пьянки 2015-16, когда можно на этом было хорошо заработать, наступит похмелье.
Окно возможностей закрылось (с). Теперь намертво.

Медовый ..., слишком много там непродано однух при очень высокой степени готовности

И это говорит о многом
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8758
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1031 раз.
Подякували: 2313 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот смысл иметь трешку в Херсоне?

Сколько стоит ее аренда? Комуналь?


Ну я покупал прежде всего для себя. Тогда были планы пожить в Херсоне лет 5-10.. Сейчас уже не уверен в этих планах.
По ценам на аренду: однуха со свежим ремонтом (без дороговизны) 4000 грн. С дороговизной - поболее, но там и район надо чтоб не спальный, а центр. Аренду трехи вообще не вникал. Но город моряцкий, цены какие-то дурные.
Комуналь: ОСББ 3 грн/кв.м
Все остальное по счётчикам, включая тепло. Дом теплый (газобетон 400мм+50мм ППС) , климат тоже, не проблема обогреть.
Во вторичке особенно в сегменте больших квартир ( трешки около 100 кв ) в домах старше 10 лет , никакого дорожая не наблюдается



Ну идёт же покращення!! Уже зарплаты по килобаксу скоро повсюду. Начнут вылазить из тесноты, покупать просторные :)
(Сарказм)..
Но на самом деле в просторной квартире действительно жить здорово. Особенно если коммуналка не напрягает.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 21 вер, 2019 10:08, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2495
З нами з: 15.02.09
Подякував: 39 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:07

  Hotab написав:А Захар выпилился из топика?
Что у нас тут произошло с ценами за последние пару-тройку лет? Кратко... :)

Если интересно, я писал 4 года назад о вложении в новострой на этапе 1 этажа в Херсоне. Купил 91 КВ.м по 300 долларов. Год назад получил ключи и начал ремонт . К этому моменту цена квадрата была уже 500 у.е. (при курсе 27-28) . Я не продал. Мб зря. Мне кажется рынок замер. Или даже за этот год немного подешевело.

Смысл недвиги в Херсоне.Каждый день. езжу по дороге, что ведет к польской границе.Так больше всего автобусов , где на лобовухе табличка Херсон-какой нибудь польский город, уже пару раз замечал с паруминутным интервалом два автобуса Херсон-Щецин, однажды один за другим ехали подряд.
Bolt
 
Повідомлень: 240
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:08

  Hotab написав:А Захар выпилился из топика?
Что у нас тут произошло с ценами за последние пару-тройку лет? Кратко... :)

.

С Захаром, похоже, беда. Выпилился он не только отсюда, в других местах тоже пропал. Ни за что не поверю, чтобы такой гм... активист ушел со всех форумов волевым решением
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8758
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1031 раз.
Подякували: 2313 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:13

  Bolt написав:
  Hotab написав:А Захар выпилился из топика?
Что у нас тут произошло с ценами за последние пару-тройку лет? Кратко... :)

Если интересно, я писал 4 года назад о вложении в новострой на этапе 1 этажа в Херсоне. Купил 91 КВ.м по 300 долларов. Год назад получил ключи и начал ремонт . К этому моменту цена квадрата была уже 500 у.е. (при курсе 27-28) . Я не продал. Мб зря. Мне кажется рынок замер. Или даже за этот год немного подешевело.

Смысл недвиги в Херсоне.Каждый день. езжу по дороге, что ведет к польской границе.Так больше всего автобусов , где на лобовухе табличка Херсон-какой нибудь польский город, уже пару раз замечал с паруминутным интервалом два автобуса Херсон-Щецин, однажды один за другим ехали подряд.

Я не буду петь оды в адрес Херсона, мне он самому дико не нравится. Но я сомневаюсь, что эти автобусы - это с заробитчанами польскими.
Много студентов. Причем не только херсонских.
Моряки (а их очень много в Херсоне) , возможно,чтобы из аэропортов Европы дальше лететь. (хотя из Херсона есть рейс в Стамбул и Киев, так проще ,наверное улететь). Ну и вроде ставка была на крымчан, которые используют Херсон как пересадку в цивилизованный мир.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2495
З нами з: 15.02.09
Подякував: 39 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 17731774177517761777>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 7 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1632, 1633, 1634
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16332 2578737
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 вер, 2019 11:49
investorkiev
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7630
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183435
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (48)
21.09.2019 12:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.