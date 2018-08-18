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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1774177517761777>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:21

  UA написав:
  investorkiev написав:Ладно мы с Владом, но даже сам Дубинский (!!!) говорит о скором крахе строительной пирамиды!
https://youtu.be/ApUVeuEvhE4

Какая стоимость бренда КГС...ЖИБ?
Беня просто любит деньги, а не идиот.
Зачем резать стадо коров, если можно просто сменить бригадира доярок?
На этом форуме про Укрбуд не предупреждали?


По Укрбуд до конца не понятно. Где то работ вообще не ведётся, проезжая мимо их lakes на оболони (малиновского, место за полицией) даже не смог вспомнить когда его начали строить, при этом даже на нашей ветке проскакивала смешная цена около 18 кгрн за квадрат, но видовых на озеро уже не было. С тех пор выгнали этажей 6, никого из тел не заметил. В то же время на Фридоме и Гвардейском в вялотекущем режиме двигаются люльки. Был бы инвестором начал бы переживать.

А вот в КГС особого торможения не вижу, проезжая по радужной офигел от темпов роста жк Радужный, уже этажей восемь, на объекте как в муравейнике
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:24

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Та да, чтобы понять как они внимательны к деталям достаточно посмотреть отделку в аэропортах, санузлы в типа дорогих ресторанах и бизнес-центрах, ну и по улицам поездить. Узлы примыкания - это вообще здесь национальная трагедия. Вчера в дорогом ресторане в Ташкенте наблюдал как заизолирован стык между террасой и зданием ресторана: ... скотчем.
Сопли от кондеров по фасаду - из э маст тут. А то, что вы называете теплоизолирующими решётками тут повсеместно апгрейдят: закладывают пространство за ними и окна кирпичом, оставляя маленькие бойницы. Выглядит экзотично. Куракаве и Фостеру бы очень понра.


Макс, дайте фото! Фото! Фооотооо!

Ну, вот показательное: Гостиница бизнес-класса (не Хаят и не Редиссон - они забиты под завязку), но тоже 100 баксов за ночь. Новая, сделана типа па-багатому (как все здесь). Смотрим как установлен смеситель, получаем эстетическое удовольствие:

Зображення
И такое там на каждом шагу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:33

  investorkiev написав:Вот смысл иметь трешку в Херсоне?



Ну бывает интересуются)))
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Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:35

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Та да, чтобы понять как они внимательны к деталям достаточно посмотреть отделку в аэропортах, санузлы в типа дорогих ресторанах и бизнес-центрах, ну и по улицам поездить. Узлы примыкания - это вообще здесь национальная трагедия. Вчера в дорогом ресторане в Ташкенте наблюдал как заизолирован стык между террасой и зданием ресторана: ... скотчем.
Сопли от кондеров по фасаду - из э маст тут. А то, что вы называете теплоизолирующими решётками тут повсеместно апгрейдят: закладывают пространство за ними и окна кирпичом, оставляя маленькие бойницы. Выглядит экзотично. Куракаве и Фостеру бы очень понра.


Макс, дайте фото! Фото! Фооотооо!

Ну, вот показательное: Гостиница бизнес-класса (не Хаят и не Редиссон - они забиты под завязку), но тоже 100 баксов за ночь. Новая, сделана типа па-багатому (как все здесь). Смотрим как установлен смеситель, получаем эстетическое удовольствие:

Зображення
И такое там на каждом шагу.

Может и не забиты гостиницы.
Это все злые шаромыги сдают их через второй кошелек. Захар бы Вам все на пальцах разъяснил. Не верите? Пройдитесь ка под Редисоном и Хаятом, посчитайте количество окурков...
Эта старая троещинская методика сбоев не дает, да-да!
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:37

  Hotab написав:
  investorkiev написав:Вот смысл иметь трешку в Херсоне?



Ну бывает интересуются)))
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Похоже, славный город Херсон почтил своим визитом Казанова
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Из новой школьной программы.Зображення

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:51

  Hotab написав:Но на самом деле в просторной квартире действительно жить здорово. Особенно если коммуналка не напрягает.

Вот тоже так считаю. 100-150 метров для семьи самое то. Как только все дети вырастут и разъедутся можно комнаты переделать под гардеробную, спортзал, кинотеатр и тд и тп. Не особо понимаю тягу к маленьким квартирам. Сплошные минусы и всего два плюса . а) действительно маленькая комуналка. б) меньше уборки. Ну при аренде естественно дешевле.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пля, чуть из-за этого форума не забыл свой чемодан на стойке регистрации. Уже посадку объявили, и тут я понимаю, что чего-то не хватает. Побежал через 3 Контроля обратно. Стоит в одиночестве. Слава Богу в Ташкенте маленький аэропорт (и пох уже на те узлы примыкания).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:56

  airmax78 написав:
Я был в Самарканде. Для тех, кто был в Стамбуле - Самарканд покажется до крайности удешевлённой и порядком разрушенной имитацией. Хотя поезд Тальго - очень зачетный.

А чего только с Стамбулом?
Почему не с Римом с Флоренцией?
В Украине с чем сравнить?
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:58

  hume написав:
  Hotab написав:Но на самом деле в просторной квартире действительно жить здорово. Особенно если коммуналка не напрягает.

Вот тоже так считаю. 100-150 метров для семьи самое то. Как только все дети вырастут и разъедутся можно комнаты переделать под гардеробную, спортзал, кинотеатр и тд и тп. Не особо понимаю тягу к маленьким квартирам. Сплошные минусы и всего два плюса . а) действительно маленькая комуналка. б) меньше уборки. Ну при аренде естественно дешевле.

Не надо в квартире делать спортзал и кинотеатр, пожалуйста. Операционную - можно. Библиотеку (для поклонников ретро), Кабинет. Но только не кинозал. Да и спортзал не стоит.
airmax78
 
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