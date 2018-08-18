Додано: Суб 21 вер, 2019 10:21

UA написав: investorkiev написав: Ладно мы с Владом, но даже сам Дубинский (!!!) говорит о скором крахе строительной пирамиды!

https://youtu.be/ApUVeuEvhE4 Ладно мы с Владом, но даже сам Дубинский (!!!) говорит о скором крахе строительной пирамиды!

Какая стоимость бренда КГС...ЖИБ?

Беня просто любит деньги, а не идиот.

Зачем резать стадо коров, если можно просто сменить бригадира доярок?

На этом форуме про Укрбуд не предупреждали? Какая стоимость бренда КГС...ЖИБ?Беня просто любит деньги, а не идиот.Зачем резать стадо коров, если можно просто сменить бригадира доярок?На этом форуме про Укрбуд не предупреждали?

По Укрбуд до конца не понятно. Где то работ вообще не ведётся, проезжая мимо их lakes на оболони (малиновского, место за полицией) даже не смог вспомнить когда его начали строить, при этом даже на нашей ветке проскакивала смешная цена около 18 кгрн за квадрат, но видовых на озеро уже не было. С тех пор выгнали этажей 6, никого из тел не заметил. В то же время на Фридоме и Гвардейском в вялотекущем режиме двигаются люльки. Был бы инвестором начал бы переживать.А вот в КГС особого торможения не вижу, проезжая по радужной офигел от темпов роста жк Радужный, уже этажей восемь, на объекте как в муравейнике