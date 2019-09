Додано: Суб 21 вер, 2019 11:44

airmax78 написав: Даже на Печерске, даже в модных МОПах все что больше 100кв.м продаётся с определенными трудностями и не по верхней планке цены, даже если у квартиры офигенные видовые характеристики. Если их нет - то ещё сложнее.



зато ремонт в таких квартирах очень хорошо продается и сдается

а то шо сложно - ну так и ца в десятки раз уже



зы: кстати полностью согласен с хьюмом по поводу метража, есть возможность содержать 100/200 метров - надо ею пользоваться, это и есть комфорт зато ремонт в таких квартирах очень хорошо продается и сдаетсяа то шо сложно - ну так и ца в десятки раз ужезы: кстати полностью согласен с хьюмом по поводу метража, есть возможность содержать 100/200 метров - надо ею пользоваться, это и есть комфорт

