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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1774177517761777

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:00

  shapo написав:
  airmax78 написав:
Я был в Самарканде. Для тех, кто был в Стамбуле - Самарканд покажется до крайности удешевлённой и порядком разрушенной имитацией. Хотя поезд Тальго - очень зачетный.

А чего только с Стамбулом?
Почему не с Римом с Флоренцией?
В Украине с чем сравнить?

Ну потому что это +/- одна и та же архитектура. Только в Стамбуле она грандиозная, а в Самарканде - такая как есть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:00

  hume написав:
  Hotab написав:Но на самом деле в просторной квартире действительно жить здорово. Особенно если коммуналка не напрягает.

Вот тоже так считаю. 100-150 метров для семьи самое то. Как только все дети вырастут и разъедутся можно комнаты переделать под гардеробную, спортзал, кинотеатр и тд и тп. Не особо понимаю тягу к маленьким квартирам. Сплошные минусы и всего два плюса . а) действительно маленькая комуналка. б) меньше уборки. Ну при аренде естественно дешевле.

Оно то так, пока нет нужды квартиру 100-150 метров продавать - сдавать.
(Исключение хорошие дома Центр -Печерск)
Квартира 150 метров и не в топовом месте, залазит в нишу частных домов.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:03

  UA написав:
  hume написав:
  Hotab написав:Но на самом деле в просторной квартире действительно жить здорово. Особенно если коммуналка не напрягает.

Вот тоже так считаю. 100-150 метров для семьи самое то. Как только все дети вырастут и разъедутся можно комнаты переделать под гардеробную, спортзал, кинотеатр и тд и тп. Не особо понимаю тягу к маленьким квартирам. Сплошные минусы и всего два плюса . а) действительно маленькая комуналка. б) меньше уборки. Ну при аренде естественно дешевле.

Оно то так, пока нет нужды квартиру 100-150 метров продавать - сдавать.
(Исключение хорошие дома Центр -Печерск)
Квартира 150 метров и не в топовом месте, залазит в нишу частных домов.

Даже на Печерске, даже в модных МОПах все что больше 100кв.м продаётся с определенными трудностями и не по верхней планке цены, даже если у квартиры офигенные видовые характеристики. Если их нет - то ещё сложнее.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:08

  airmax78 написав:Не надо в квартире делать спортзал и кинотеатр, пожалуйста. Операционную - можно. Библиотеку (для поклонников ретро), Кабинет. Но только не кинозал. Да и спортзал не стоит.

Ну спортзал в смысле гирей помахать, растяжку сделать. В общем утренняя гимнастика. А вы уже предположили рывки 120 кг штанги
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:13

  hume написав:
  airmax78 написав:Не надо в квартире делать спортзал и кинотеатр, пожалуйста. Операционную - можно. Библиотеку (для поклонников ретро), Кабинет. Но только не кинозал. Да и спортзал не стоит.

Ну спортзал в смысле гирей помахать, растяжку сделать. В общем утренняя гимнастика. А вы уже предположили рывки 120 кг штанги


Инста блогерши это оценят по достоинству, будут вести свои прямые эфиры из личного спортзала и учить жизни провинциальных лохушек :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:44

  airmax78 написав:Даже на Печерске, даже в модных МОПах все что больше 100кв.м продаётся с определенными трудностями и не по верхней планке цены, даже если у квартиры офигенные видовые характеристики. Если их нет - то ещё сложнее.


зато ремонт в таких квартирах очень хорошо продается и сдается
а то шо сложно - ну так и ца в десятки раз уже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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