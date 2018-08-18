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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 вер, 2019 11:00
shapo написав: airmax78 написав:
Я был в Самарканде. Для тех, кто был в Стамбуле - Самарканд покажется до крайности удешевлённой и порядком разрушенной имитацией. Хотя поезд Тальго - очень зачетный.
А чего только с Стамбулом?
Почему не с Римом с Флоренцией?
В Украине с чем сравнить?
Ну потому что это +/- одна и та же архитектура. Только в Стамбуле она грандиозная, а в Самарканде - такая как есть.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 11:00
hume написав: Hotab написав:
Но на самом деле в просторной квартире действительно жить здорово. Особенно если коммуналка не напрягает.
Вот тоже так считаю. 100-150 метров для семьи самое то. Как только все дети вырастут и разъедутся можно комнаты переделать под гардеробную, спортзал, кинотеатр и тд и тп. Не особо понимаю тягу к маленьким квартирам. Сплошные минусы и всего два плюса . а) действительно маленькая комуналка. б) меньше уборки. Ну при аренде естественно дешевле.
Оно то так, пока нет нужды квартиру 100-150 метров продавать - сдавать.
(Исключение хорошие дома Центр -Печерск)
Квартира 150 метров и не в топовом месте, залазит в нишу частных домов.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 11:03
UA написав: hume написав: Hotab написав:
Но на самом деле в просторной квартире действительно жить здорово. Особенно если коммуналка не напрягает.
Вот тоже так считаю. 100-150 метров для семьи самое то. Как только все дети вырастут и разъедутся можно комнаты переделать под гардеробную, спортзал, кинотеатр и тд и тп. Не особо понимаю тягу к маленьким квартирам. Сплошные минусы и всего два плюса . а) действительно маленькая комуналка. б) меньше уборки. Ну при аренде естественно дешевле.
Оно то так, пока нет нужды квартиру 100-150 метров продавать - сдавать.
(Исключение хорошие дома Центр -Печерск)
Квартира 150 метров и не в топовом месте, залазит в нишу частных домов.
Даже на Печерске, даже в модных МОПах все что больше 100кв.м продаётся с определенными трудностями и не по верхней планке цены, даже если у квартиры офигенные видовые характеристики. Если их нет - то ещё сложнее.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 11:08
airmax78 написав:
Не надо в квартире делать спортзал и кинотеатр, пожалуйста. Операционную - можно. Библиотеку (для поклонников ретро), Кабинет. Но только не кинозал. Да и спортзал не стоит.
Ну спортзал в смысле гирей помахать, растяжку сделать. В общем утренняя гимнастика. А вы уже предположили рывки 120 кг штанги
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Додано: Суб 21 вер, 2019 11:13
hume написав: airmax78 написав:
Не надо в квартире делать спортзал и кинотеатр, пожалуйста. Операционную - можно. Библиотеку (для поклонников ретро), Кабинет. Но только не кинозал. Да и спортзал не стоит.
Ну спортзал в смысле гирей помахать, растяжку сделать. В общем утренняя гимнастика. А вы уже предположили рывки 120 кг штанги
Инста блогерши это оценят по достоинству, будут вести свои прямые эфиры из личного спортзала и учить жизни провинциальных лохушек
Живите своим умом!
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Додано: Суб 21 вер, 2019 11:44
airmax78 написав:
Даже на Печерске, даже в модных МОПах все что больше 100кв.м продаётся с определенными трудностями и не по верхней планке цены, даже если у квартиры офигенные видовые характеристики. Если их нет - то ещё сложнее.
зато ремонт в таких квартирах очень хорошо продается и сдается
а то шо сложно - ну так и ца в десятки раз уже
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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