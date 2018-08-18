Додано: Суб 21 вер, 2019 12:04

По поводу вчерашнего нового законопроекта который приняла ВР об отмене паевого.





На жилое строительство с 01.01.2020 паевая будет 2% а с 2021 - 0%

На сегодня в Киеве установлен размер паевого взноса 400 грн м2 полезной площади.

Полезная площадь жилого дома ,это общая плащадь квартиры , без МОПов, а если 1 этаж нежилой, то еще и с коммерческой площади .



400 грн с м2 - это менее 3% . Процент считается от сметной стоимости исключительно самого строительства, без учета стоимости земли, сноса старых зданий, прокладки коммуникаций и т.д.



Для сравнения в 2007 году размер паевого был 15-20%.

Но кроме паевого еще платили 5% сметы в спецфонд, плюс бесплатно передавали в коммунальную собственность 14% квартир в центральной части и 7% в других местах



Суммы поступлений.

В Киеве бюджет развития города около 6 млрд.грн. Доходы от паевого составляют порядка 10% . В 2018 году доход Киева от поступления паевых взносов 543 млн.грн.



Что сейчас происходит.

Прежде чем вводить дом в эксплуатацию, застройщик обязан расчитаться по паевым взносам перед городом. В счет паевого взноса город принимает коммуникации которые находятся за пределами участка строительства. Для этого сессия Киевсовета принимает решение. Стоимость коммуникаций передаваемых городу оценивает департамент аудита, что-бы не было мошенничества, застройщик сам не знает в какую сумму оценят коммуникации))) Так вот, к чему я все это веду. Так как Киевсовет уже не заседает 4 месяца, застройщики которые уже не финальной стадии не могут передать коммуникации городу, и как следствие не могут расчитаться с городом по паевым взносам, и в последствии не могу ввести дома в эксплуатацию.



Что касается ДС,и школ, застройщики их могут построить на своей территории, если они будут дешевле паевого взноса.

Переплаты по паевому из бюджета никто не возвращает.

Живите своим умом!