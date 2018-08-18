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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1775177617771778>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:00

  shapo написав:
  airmax78 написав:
Я был в Самарканде. Для тех, кто был в Стамбуле - Самарканд покажется до крайности удешевлённой и порядком разрушенной имитацией. Хотя поезд Тальго - очень зачетный.

А чего только с Стамбулом?
Почему не с Римом с Флоренцией?
В Украине с чем сравнить?

Ну потому что это +/- одна и та же архитектура. Только в Стамбуле она грандиозная, а в Самарканде - такая как есть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:00

  hume написав:
  Hotab написав:Но на самом деле в просторной квартире действительно жить здорово. Особенно если коммуналка не напрягает.

Вот тоже так считаю. 100-150 метров для семьи самое то. Как только все дети вырастут и разъедутся можно комнаты переделать под гардеробную, спортзал, кинотеатр и тд и тп. Не особо понимаю тягу к маленьким квартирам. Сплошные минусы и всего два плюса . а) действительно маленькая комуналка. б) меньше уборки. Ну при аренде естественно дешевле.

Оно то так, пока нет нужды квартиру 100-150 метров продавать - сдавать.
(Исключение хорошие дома Центр -Печерск)
Квартира 150 метров и не в топовом месте, залазит в нишу частных домов.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:03

  UA написав:
  hume написав:
  Hotab написав:Но на самом деле в просторной квартире действительно жить здорово. Особенно если коммуналка не напрягает.

Вот тоже так считаю. 100-150 метров для семьи самое то. Как только все дети вырастут и разъедутся можно комнаты переделать под гардеробную, спортзал, кинотеатр и тд и тп. Не особо понимаю тягу к маленьким квартирам. Сплошные минусы и всего два плюса . а) действительно маленькая комуналка. б) меньше уборки. Ну при аренде естественно дешевле.

Оно то так, пока нет нужды квартиру 100-150 метров продавать - сдавать.
(Исключение хорошие дома Центр -Печерск)
Квартира 150 метров и не в топовом месте, залазит в нишу частных домов.

Даже на Печерске, даже в модных МОПах все что больше 100кв.м продаётся с определенными трудностями и не по верхней планке цены, даже если у квартиры офигенные видовые характеристики. Если их нет - то ещё сложнее.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:08

  airmax78 написав:Не надо в квартире делать спортзал и кинотеатр, пожалуйста. Операционную - можно. Библиотеку (для поклонников ретро), Кабинет. Но только не кинозал. Да и спортзал не стоит.

Ну спортзал в смысле гирей помахать, растяжку сделать. В общем утренняя гимнастика. А вы уже предположили рывки 120 кг штанги
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:13

  hume написав:
  airmax78 написав:Не надо в квартире делать спортзал и кинотеатр, пожалуйста. Операционную - можно. Библиотеку (для поклонников ретро), Кабинет. Но только не кинозал. Да и спортзал не стоит.

Ну спортзал в смысле гирей помахать, растяжку сделать. В общем утренняя гимнастика. А вы уже предположили рывки 120 кг штанги


Инста блогерши это оценят по достоинству, будут вести свои прямые эфиры из личного спортзала и учить жизни провинциальных лохушек :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:44

  airmax78 написав:Даже на Печерске, даже в модных МОПах все что больше 100кв.м продаётся с определенными трудностями и не по верхней планке цены, даже если у квартиры офигенные видовые характеристики. Если их нет - то ещё сложнее.


зато ремонт в таких квартирах очень хорошо продается и сдается
а то шо сложно - ну так и ца в десятки раз уже

зы: кстати полностью согласен с хьюмом по поводу метража, есть возможность содержать 100/200 метров - надо ею пользоваться, это и есть комфорт
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:02

  Hotab написав:
  investorkiev написав:Вот смысл иметь трешку в Херсоне?



Ну бывает интересуются)))
Зображення



Я так понял, что рузкие уже отжали и Херсон, вслед за Крымом ?? :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:04

По поводу вчерашнего нового законопроекта который приняла ВР об отмене паевого.


На жилое строительство с 01.01.2020 паевая будет 2% а с 2021 - 0%
На сегодня в Киеве установлен размер паевого взноса 400 грн м2 полезной площади.
Полезная площадь жилого дома ,это общая плащадь квартиры , без МОПов, а если 1 этаж нежилой, то еще и с коммерческой площади .

400 грн с м2 - это менее 3% . Процент считается от сметной стоимости исключительно самого строительства, без учета стоимости земли, сноса старых зданий, прокладки коммуникаций и т.д.

Для сравнения в 2007 году размер паевого был 15-20%.
Но кроме паевого еще платили 5% сметы в спецфонд, плюс бесплатно передавали в коммунальную собственность 14% квартир в центральной части и 7% в других местах

Суммы поступлений.
В Киеве бюджет развития города около 6 млрд.грн. Доходы от паевого составляют порядка 10% . В 2018 году доход Киева от поступления паевых взносов 543 млн.грн.

Что сейчас происходит.
Прежде чем вводить дом в эксплуатацию, застройщик обязан расчитаться по паевым взносам перед городом. В счет паевого взноса город принимает коммуникации которые находятся за пределами участка строительства. Для этого сессия Киевсовета принимает решение. Стоимость коммуникаций передаваемых городу оценивает департамент аудита, что-бы не было мошенничества, застройщик сам не знает в какую сумму оценят коммуникации))) Так вот, к чему я все это веду. Так как Киевсовет уже не заседает 4 месяца, застройщики которые уже не финальной стадии не могут передать коммуникации городу, и как следствие не могут расчитаться с городом по паевым взносам, и в последствии не могу ввести дома в эксплуатацию.

Что касается ДС,и школ, застройщики их могут построить на своей территории, если они будут дешевле паевого взноса.
Переплаты по паевому из бюджета никто не возвращает.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:18

  airmax78 написав:
  shapo написав:А чего только с Стамбулом?
Почему не с Римом с Флоренцией?
В Украине с чем сравнить?

Ну потому что это +/- одна и та же архитектура. Только в Стамбуле она грандиозная, а в Самарканде - такая как есть.


С историей архитектуры и ее стилями у вас неважно.
В Стамбуле половина мечетей начиная с Софии осталась от Византии, а дальше постройки в Османским стиле.
В Самарканде из того, что осталось,в основном персидская школа, доарабского очень мало.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:27

Возник вопрос о покупки нежилой недвижимости (если интересно: капитального, кирпичного гаража во дворе, в центральной части)
В связи с чем интересует безопасность сделки. Как проверить?

- документы о праве собственности
- документы собственника(ов,супругов) (паспортов, вменяемости, согласия)
Далее меня интересует к чему имеет доступ нотариус и что он может и должен проверить
- арест, кредит, ипотека, залог
- историю от приватизации?, всех ли интересы учтены, может ли кто-то оспорить
- тип земли, право собственности на землю, кадастр

Что могу я отдельно проверить в открытых (платных, бесплатных) источниках?
Ничего ли я не забыл?
Могу ли я запросить (платно или это бесплатная обязанность) вытяги или отчет об этой проверке у нотариуса?
Востаннє редагувалось b3320413 в Суб 21 вер, 2019 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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