Ну потому что это +/- одна и та же архитектура. Только в Стамбуле она грандиозная, а в Самарканде - такая как есть.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 11:00
Ну потому что это +/- одна и та же архитектура. Только в Стамбуле она грандиозная, а в Самарканде - такая как есть.
Додано: Суб 21 вер, 2019 11:00
Оно то так, пока нет нужды квартиру 100-150 метров продавать - сдавать.
(Исключение хорошие дома Центр -Печерск)
Квартира 150 метров и не в топовом месте, залазит в нишу частных домов.
Додано: Суб 21 вер, 2019 11:03
Даже на Печерске, даже в модных МОПах все что больше 100кв.м продаётся с определенными трудностями и не по верхней планке цены, даже если у квартиры офигенные видовые характеристики. Если их нет - то ещё сложнее.
Додано: Суб 21 вер, 2019 11:08
Ну спортзал в смысле гирей помахать, растяжку сделать. В общем утренняя гимнастика. А вы уже предположили рывки 120 кг штанги
Додано: Суб 21 вер, 2019 11:13
Инста блогерши это оценят по достоинству, будут вести свои прямые эфиры из личного спортзала и учить жизни провинциальных лохушек
Живите своим умом!
Додано: Суб 21 вер, 2019 11:44
зато ремонт в таких квартирах очень хорошо продается и сдается
а то шо сложно - ну так и ца в десятки раз уже
зы: кстати полностью согласен с хьюмом по поводу метража, есть возможность содержать 100/200 метров - надо ею пользоваться, это и есть комфорт
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 21 вер, 2019 12:02
Додано: Суб 21 вер, 2019 12:04
По поводу вчерашнего нового законопроекта который приняла ВР об отмене паевого.
На жилое строительство с 01.01.2020 паевая будет 2% а с 2021 - 0%
На сегодня в Киеве установлен размер паевого взноса 400 грн м2 полезной площади.
Полезная площадь жилого дома ,это общая плащадь квартиры , без МОПов, а если 1 этаж нежилой, то еще и с коммерческой площади .
400 грн с м2 - это менее 3% . Процент считается от сметной стоимости исключительно самого строительства, без учета стоимости земли, сноса старых зданий, прокладки коммуникаций и т.д.
Для сравнения в 2007 году размер паевого был 15-20%.
Но кроме паевого еще платили 5% сметы в спецфонд, плюс бесплатно передавали в коммунальную собственность 14% квартир в центральной части и 7% в других местах
Суммы поступлений.
В Киеве бюджет развития города около 6 млрд.грн. Доходы от паевого составляют порядка 10% . В 2018 году доход Киева от поступления паевых взносов 543 млн.грн.
Что сейчас происходит.
Прежде чем вводить дом в эксплуатацию, застройщик обязан расчитаться по паевым взносам перед городом. В счет паевого взноса город принимает коммуникации которые находятся за пределами участка строительства. Для этого сессия Киевсовета принимает решение. Стоимость коммуникаций передаваемых городу оценивает департамент аудита, что-бы не было мошенничества, застройщик сам не знает в какую сумму оценят коммуникации))) Так вот, к чему я все это веду. Так как Киевсовет уже не заседает 4 месяца, застройщики которые уже не финальной стадии не могут передать коммуникации городу, и как следствие не могут расчитаться с городом по паевым взносам, и в последствии не могу ввести дома в эксплуатацию.
Что касается ДС,и школ, застройщики их могут построить на своей территории, если они будут дешевле паевого взноса.
Переплаты по паевому из бюджета никто не возвращает.
Живите своим умом!
Додано: Суб 21 вер, 2019 12:18
С историей архитектуры и ее стилями у вас неважно.
В Стамбуле половина мечетей начиная с Софии осталась от Византии, а дальше постройки в Османским стиле.
В Самарканде из того, что осталось,в основном персидская школа, доарабского очень мало.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 21 вер, 2019 12:27
Возник вопрос о покупки нежилой недвижимости (если интересно: капитального, кирпичного гаража во дворе, в центральной части)
В связи с чем интересует безопасность сделки. Как проверить?
- документы о праве собственности
- документы собственника(ов,супругов) (паспортов, вменяемости, согласия)
Далее меня интересует к чему имеет доступ нотариус и что он может и должен проверить
- арест, кредит, ипотека, залог
- историю от приватизации?, всех ли интересы учтены, может ли кто-то оспорить
- тип земли, право собственности на землю, кадастр
Что могу я отдельно проверить в открытых (платных, бесплатных) источниках?
Ничего ли я не забыл?
Могу ли я запросить (платно или это бесплатная обязанность) вытяги или отчет об этой проверке у нотариуса?
Востаннє редагувалось b3320413 в Суб 21 вер, 2019 12:29, всього редагувалось 1 раз.
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