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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 21 вер, 2019 12:29
Hotab написав:
Вот смысл иметь трешку в Херсоне?
Сколько стоит ее аренда? Комуналь?
Ну я покупал прежде всего для себя. Тогда были планы пожить в Херсоне лет 5-10.. Сейчас уже не уверен в этих планах.
По ценам на аренду: однуха со свежим ремонтом (без дороговизны) 4000 грн. С дороговизной - поболее, но там и район надо чтоб не спальный, а центр. Аренду трехи вообще не вникал. Но город моряцкий, цены какие-то дурные.
Комуналь: ОСББ 3 грн/кв.м
Все остальное по счётчикам, включая тепло. Дом теплый (газобетон 400мм+50мм ППС) , климат тоже, не проблема обогреть.
Во вторичке особенно в сегменте больших квартир ( трешки около 100 кв ) в домах старше 10 лет , никакого дорожая не наблюдается
вот на ветке про кржн я точно не ожидал почитать про свою родину)
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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jj1981ua
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Додано: Суб 21 вер, 2019 12:33
как насчет запилить голосовалку по ожидаемой доходности с/х земли?
да и отдельную ветку про это уже не мешало бы стартануть имхо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 21 вер, 2019 13:08
zzzzzz написав:
Кличко написал письмо Зеленскому , просит разработать Закон, в котором будет разрешено долгостои достраивать за деньги местного бюджета.
Я пока не буду никак комментировать данное письмо, хочу послушать что думает уважаемая громада этого форума.
1 Кличко непосредственно приложил руку к появлению этих долгостроев. Рейдерская атака на Аркаду, которая в ответ остановила стройки, это его рук дело.
2 Кличко хочет остаться мэром, поэтому будет предлагать что угодно.
3 Кличко очень любит пилить бюджетные деньги, а тут кормушка не десятилетия.
4 За Кличко стоят строительные компании, которые не прочь нажиться и, заодно, убрать конкурентов.
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Vlad442
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