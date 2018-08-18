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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1775177617771778

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:29

  Hotab написав:
Вот смысл иметь трешку в Херсоне?

Сколько стоит ее аренда? Комуналь?


Ну я покупал прежде всего для себя. Тогда были планы пожить в Херсоне лет 5-10.. Сейчас уже не уверен в этих планах.
По ценам на аренду: однуха со свежим ремонтом (без дороговизны) 4000 грн. С дороговизной - поболее, но там и район надо чтоб не спальный, а центр. Аренду трехи вообще не вникал. Но город моряцкий, цены какие-то дурные.
Комуналь: ОСББ 3 грн/кв.м
Все остальное по счётчикам, включая тепло. Дом теплый (газобетон 400мм+50мм ППС) , климат тоже, не проблема обогреть.
Во вторичке особенно в сегменте больших квартир ( трешки около 100 кв ) в домах старше 10 лет , никакого дорожая не наблюдается



вот на ветке про кржн я точно не ожидал почитать про свою родину)
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:33

как насчет запилить голосовалку по ожидаемой доходности с/х земли?
да и отдельную ветку про это уже не мешало бы стартануть имхо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Кличко написал письмо Зеленскому , просит разработать Закон, в котором будет разрешено долгостои достраивать за деньги местного бюджета.

Я пока не буду никак комментировать данное письмо, хочу послушать что думает уважаемая громада этого форума.

1 Кличко непосредственно приложил руку к появлению этих долгостроев. Рейдерская атака на Аркаду, которая в ответ остановила стройки, это его рук дело.
2 Кличко хочет остаться мэром, поэтому будет предлагать что угодно.
3 Кличко очень любит пилить бюджетные деньги, а тут кормушка не десятилетия.
4 За Кличко стоят строительные компании, которые не прочь нажиться и, заодно, убрать конкурентов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 13:23

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Кличко написал письмо Зеленскому , просит разработать Закон, в котором будет разрешено долгостои достраивать за деньги местного бюджета.

Я пока не буду никак комментировать данное письмо, хочу послушать что думает уважаемая громада этого форума.

1 Кличко непосредственно приложил руку к появлению этих долгостроев. Рейдерская атака на Аркаду, которая в ответ остановила стройки, это его рук дело.
2 Кличко хочет остаться мэром, поэтому будет предлагать что угодно.
3 Кличко очень любит пилить бюджетные деньги, а тут кормушка не десятилетия.
4 За Кличко стоят строительные компании, которые не прочь нажиться и, заодно, убрать конкурентов.


Ничуть не оправдывая Кличко хочу все-таки заметить, что не меньшую ответственность несет подразделение Кабмина и Минрегионбуда под названием Госархинспекции - ДАБИ
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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