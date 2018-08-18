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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 21 вер, 2019 12:29
Hotab написав:
Вот смысл иметь трешку в Херсоне?
Сколько стоит ее аренда? Комуналь?
Ну я покупал прежде всего для себя. Тогда были планы пожить в Херсоне лет 5-10.. Сейчас уже не уверен в этих планах.
По ценам на аренду: однуха со свежим ремонтом (без дороговизны) 4000 грн. С дороговизной - поболее, но там и район надо чтоб не спальный, а центр. Аренду трехи вообще не вникал. Но город моряцкий, цены какие-то дурные.
Комуналь: ОСББ 3 грн/кв.м
Все остальное по счётчикам, включая тепло. Дом теплый (газобетон 400мм+50мм ППС) , климат тоже, не проблема обогреть.
Во вторичке особенно в сегменте больших квартир ( трешки около 100 кв ) в домах старше 10 лет , никакого дорожая не наблюдается
вот на ветке про кржн я точно не ожидал почитать про свою родину)
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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jj1981ua
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Додано: Суб 21 вер, 2019 12:33
как насчет запилить голосовалку по ожидаемой доходности с/х земли?
да и отдельную ветку про это уже не мешало бы стартануть имхо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 21 вер, 2019 13:08
zzzzzz написав:
Кличко написал письмо Зеленскому , просит разработать Закон, в котором будет разрешено долгостои достраивать за деньги местного бюджета.
Я пока не буду никак комментировать данное письмо, хочу послушать что думает уважаемая громада этого форума.
1 Кличко непосредственно приложил руку к появлению этих долгостроев. Рейдерская атака на Аркаду, которая в ответ остановила стройки, это его рук дело.
2 Кличко хочет остаться мэром, поэтому будет предлагать что угодно.
3 Кличко очень любит пилить бюджетные деньги, а тут кормушка не десятилетия.
4 За Кличко стоят строительные компании, которые не прочь нажиться и, заодно, убрать конкурентов.
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Vlad442
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Додано: Суб 21 вер, 2019 13:23
Vlad442 написав: zzzzzz написав:
Кличко написал письмо Зеленскому , просит разработать Закон, в котором будет разрешено долгостои достраивать за деньги местного бюджета.
Я пока не буду никак комментировать данное письмо, хочу послушать что думает уважаемая громада этого форума.
1 Кличко непосредственно приложил руку к появлению этих долгостроев. Рейдерская атака на Аркаду, которая в ответ остановила стройки, это его рук дело.
2 Кличко хочет остаться мэром, поэтому будет предлагать что угодно.
3 Кличко очень любит пилить бюджетные деньги, а тут кормушка не десятилетия.
4 За Кличко стоят строительные компании, которые не прочь нажиться и, заодно, убрать конкурентов.
Ничуть не оправдывая Кличко хочу все-таки заметить, что не меньшую ответственность несет подразделение Кабмина и Минрегионбуда под названием Госархинспекции - ДАБИ
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 21 вер, 2019 13:33
kingkongovets написав:
как насчет запилить голосовалку по ожидаемой доходности с/х земли?
да и отдельную ветку про это уже не мешало бы стартануть имхо
5% за пай
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 21 вер, 2019 14:17
Vlad442 написав: zzzzzz написав:
Кличко написал письмо Зеленскому , просит разработать Закон, в котором будет разрешено долгостои достраивать за деньги местного бюджета.
Я пока не буду никак комментировать данное письмо, хочу послушать что думает уважаемая громада этого форума.
1 Кличко непосредственно приложил руку к появлению этих долгостроев. Рейдерская атака на Аркаду, которая в ответ остановила стройки, это его рук дело.
2 Кличко хочет остаться мэром, поэтому будет предлагать что угодно.
3 Кличко очень любит пилить бюджетные деньги, а тут кормушка не десятилетия.
4 За Кличко стоят строительные компании, которые не прочь нажиться и, заодно, убрать конкурентов.
Все кто стоят за Кличко как-то подозрительно вышли из владельцев столь прибыльного бизнеса... Я даже не уверена, что остались в Украине, частные самолёты летают и без Кличко )))
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stm
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Додано: Суб 21 вер, 2019 14:31
hume написав: Hotab написав:
Но на самом деле в просторной квартире действительно жить здорово. Особенно если коммуналка не напрягает.
Вот тоже так считаю. 100-150 метров для семьи самое то. Как только все дети вырастут и разъедутся можно комнаты переделать под гардеробную, спортзал, кинотеатр и тд и тп. Не особо понимаю тягу к маленьким квартирам. Сплошные минусы и всего два плюса . а) действительно маленькая комуналка. б) меньше уборки. Ну при аренде естественно дешевле.
100 и 150 метров это просто гигантская разница.
Спортзал и т д и т п не нужно в квартире.
Во первых Вы за приемлемые деньги его не сделаете, во вторых в нем сложнее заниматься.
Зачем платить за лишнюю площадь?
Грубо говоря отдайте это тп и тд на аутсорс:-)
Всім процвітання!
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Додано: Суб 21 вер, 2019 15:04
kingkongovets написав:
как насчет запилить голосовалку по ожидаемой доходности с/х земли?
да и отдельную ветку про это уже не мешало бы стартануть имхо
Мама вчера получила на карту за пай примерно 2500 грн. за гектар/год.
п.с. Дн-вская обл.
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Vadim V
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Додано: Суб 21 вер, 2019 16:05
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 21 вер, 2019 16:07
airmax78 написав:
Пля, чуть из-за этого форума не забыл свой чемодан на стойке регистрации. Уже посадку объявили, и тут я понимаю, что чего-то не хватает. Побежал через 3 Контроля обратно. Стоит в одиночестве. Слава Богу в Ташкенте маленький аэропорт (и пох уже на те узлы примыкания).
К стати вы на банковской парте имеете visa signature bonuses? Очень удобно. Советую для путешествий.
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Понаехал
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