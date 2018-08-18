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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1776177717781779

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 16:12

  Vadim V написав:
  kingkongovets написав:как насчет запилить голосовалку по ожидаемой доходности с/х земли?
да и отдельную ветку про это уже не мешало бы стартануть имхо

Мама вчера получила на карту за пай примерно 2500 грн. за гектар/год.
п.с. Дн-вская обл.


А эти деньги, которые сбрасываются на карту - это уже после налогов? Агрохолдинг высупает налоговым агентом? Или просто сбрасывает деньги и все?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 16:38

  investorkiev написав:
  Vadim V написав:
  kingkongovets написав:как насчет запилить голосовалку по ожидаемой доходности с/х земли?
да и отдельную ветку про это уже не мешало бы стартануть имхо

Мама вчера получила на карту за пай примерно 2500 грн. за гектар/год.
п.с. Дн-вская обл.


А эти деньги, которые сбрасываются на карту - это уже после налогов? Агрохолдинг высупает налоговым агентом? Или просто сбрасывает деньги и все?


Если агробароны платят в год 2500 грн за аренду гектара в год, могу себе представить сколько бабла они зашлют в верховную раду что-бы в закон пропихнуть нужные для них условия покупки арендованной земли :( :(
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 17:03

  Оранжевый-хит сезона написав:Бухал сегодня с кумом, растроен. У него супервайзер в этом месяце получил 75 000, топ три торговых по 50 000


Почему расстроен ?
vladimir07
 
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