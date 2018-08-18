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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 вер, 2019 16:12
Vadim V написав: kingkongovets написав:
как насчет запилить голосовалку по ожидаемой доходности с/х земли?
да и отдельную ветку про это уже не мешало бы стартануть имхо
Мама вчера получила на карту за пай примерно 2500 грн. за гектар/год.
п.с. Дн-вская обл.
А эти деньги, которые сбрасываются на карту - это уже после налогов? Агрохолдинг высупает налоговым агентом? Или просто сбрасывает деньги и все?
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Додано: Суб 21 вер, 2019 16:38
investorkiev написав: Vadim V написав: kingkongovets написав:
как насчет запилить голосовалку по ожидаемой доходности с/х земли?
да и отдельную ветку про это уже не мешало бы стартануть имхо
Мама вчера получила на карту за пай примерно 2500 грн. за гектар/год.
п.с. Дн-вская обл.
А эти деньги, которые сбрасываются на карту - это уже после налогов? Агрохолдинг высупает налоговым агентом? Или просто сбрасывает деньги и все?
Если агробароны платят в год 2500 грн за аренду гектара в год, могу себе представить сколько бабла они зашлют в верховную раду что-бы в закон пропихнуть нужные для них условия покупки арендованной земли
Живите своим умом!
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Додано: Суб 21 вер, 2019 17:03
Оранжевый-хит сезона написав:
Бухал сегодня с кумом, растроен. У него супервайзер в этом месяце получил 75 000, топ три торговых по 50 000
Почему расстроен ?
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