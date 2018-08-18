К стати вы на банковской парте имеете visa signature bonuses? Очень удобно. Советую для путешествий.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 вер, 2019 16:07
К стати вы на банковской парте имеете visa signature bonuses? Очень удобно. Советую для путешествий.
Додано: Суб 21 вер, 2019 16:12
А эти деньги, которые сбрасываются на карту - это уже после налогов? Агрохолдинг высупает налоговым агентом? Или просто сбрасывает деньги и все?
Додано: Суб 21 вер, 2019 16:38
Если агробароны платят в год 2500 грн за аренду гектара в год, могу себе представить сколько бабла они зашлют в верховную раду что-бы в закон пропихнуть нужные для них условия покупки арендованной земли
Живите своим умом!
Додано: Суб 21 вер, 2019 17:03
Додано: Суб 21 вер, 2019 18:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
И какие предложите варианты ответов?
Додано: Суб 21 вер, 2019 18:34
...як вберегтись?
- #новинизполонини!
... в моєму новому будинку, де я вже до кінця цієї осені заселюсь... і де, на моменті, заселено вже ~ 30 квартир(а всіх 200)....і де є цілодобова охорона, яка найнята для забезпечення охорони МЗК і придомової території..... - цієї ночі відбулось пограбування на першому поверсі....
- проникли через балкон!
- винесли техніку і кошти(ще не відомо що і скільки)
- поліція заявляє, що "...грабіжники попрацювали чисто"
(значіть профі? )
... додам від себе:
- ще не відомо, чи жили там власники, чи квартиранти...
- але, напевно, що по наводці майстрів/або сусідів/чи квартирантів... - бо, то ще треба знати, чи ВАРТУЄ в ту, чи іншу квартиру лізти?!
... що скажете, панове?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 21 вер, 2019 18:41
Родственница получала в прошлом году от агрохолдинга 3 тыс/га где-то. Пока каждый год дают процентов на 20 больше предыдущего. Получают в ноябре-декабре налом в райцентре. Вообще если га до 1,5к$ оценивать, доходность вполне приемлимая.
Додано: Суб 21 вер, 2019 18:49
... ціна на землю, за 1га буде:
1) - як зараз пайщикам видають за 1р, тільки х5-6
2) х7-8
3) х9-10
4) > х10
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 21 вер, 2019 18:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Земля не амортизируется, поэтому вполне оправдана цена и 20 годовых аренд.
Додано: Суб 21 вер, 2019 18:58
дел
Востаннє редагувалось zzzzzz в Суб 21 вер, 2019 19:10, всього редагувалось 2 разів.
Живите своим умом!
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