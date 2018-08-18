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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1777177817791780>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 16:07

  airmax78 написав:Пля, чуть из-за этого форума не забыл свой чемодан на стойке регистрации. Уже посадку объявили, и тут я понимаю, что чего-то не хватает. Побежал через 3 Контроля обратно. Стоит в одиночестве. Слава Богу в Ташкенте маленький аэропорт (и пох уже на те узлы примыкания).

К стати вы на банковской парте имеете visa signature bonuses? Очень удобно. Советую для путешествий.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 16:12

  Vadim V написав:
  kingkongovets написав:как насчет запилить голосовалку по ожидаемой доходности с/х земли?
да и отдельную ветку про это уже не мешало бы стартануть имхо

Мама вчера получила на карту за пай примерно 2500 грн. за гектар/год.
п.с. Дн-вская обл.


А эти деньги, которые сбрасываются на карту - это уже после налогов? Агрохолдинг высупает налоговым агентом? Или просто сбрасывает деньги и все?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 16:38

  investorkiev написав:
  Vadim V написав:
  kingkongovets написав:как насчет запилить голосовалку по ожидаемой доходности с/х земли?
да и отдельную ветку про это уже не мешало бы стартануть имхо

Мама вчера получила на карту за пай примерно 2500 грн. за гектар/год.
п.с. Дн-вская обл.


А эти деньги, которые сбрасываются на карту - это уже после налогов? Агрохолдинг высупает налоговым агентом? Или просто сбрасывает деньги и все?


Если агробароны платят в год 2500 грн за аренду гектара в год, могу себе представить сколько бабла они зашлют в верховную раду что-бы в закон пропихнуть нужные для них условия покупки арендованной земли :( :(
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 17:03

  Оранжевый-хит сезона написав:Бухал сегодня с кумом, растроен. У него супервайзер в этом месяце получил 75 000, топ три торговых по 50 000


Почему расстроен ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 18:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:как насчет запилить голосовалку по ожидаемой доходности с/х земли?
да и отдельную ветку про это уже не мешало бы стартануть имхо
И какие предложите варианты ответов?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 18:34

...як вберегтись?

- #новинизполонини!

... в моєму новому будинку, де я вже до кінця цієї осені заселюсь... і де, на моменті, заселено вже ~ 30 квартир(а всіх 200)....і де є цілодобова охорона, яка найнята для забезпечення охорони МЗК і придомової території..... - цієї ночі відбулось пограбування на першому поверсі....
- проникли через балкон!
- винесли техніку і кошти(ще не відомо що і скільки)
- поліція заявляє, що "...грабіжники попрацювали чисто"
(значіть профі? )

... додам від себе:
- ще не відомо, чи жили там власники, чи квартиранти...
- але, напевно, що по наводці майстрів/або сусідів/чи квартирантів... - бо, то ще треба знати, чи ВАРТУЄ в ту, чи іншу квартиру лізти?!

... що скажете, панове?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 18:41

Родственница получала в прошлом году от агрохолдинга 3 тыс/га где-то. Пока каждый год дают процентов на 20 больше предыдущего. Получают в ноябре-декабре налом в райцентре. Вообще если га до 1,5к$ оценивать, доходность вполне приемлимая.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 18:49

  Faceless написав:
kingkongovets написав:как насчет запилить голосовалку по ожидаемой доходности с/х земли?
да и отдельную ветку про это уже не мешало бы стартануть имхо
И какие предложите варианты ответов?

... ціна на землю, за 1га буде:
1) - як зараз пайщикам видають за 1р, тільки х5-6
2) х7-8
3) х9-10
4) > х10
:idea: :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 18:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Земля не амортизируется, поэтому вполне оправдана цена и 20 годовых аренд.
investorkiev
 
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дел
Востаннє редагувалось zzzzzz в Суб 21 вер, 2019 19:10, всього редагувалось 2 разів.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 1777177817791780>
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