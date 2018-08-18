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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 вер, 2019 18:59
investorkiev написав: Vadim V написав: kingkongovets написав:
как насчет запилить голосовалку по ожидаемой доходности с/х земли?
да и отдельную ветку про это уже не мешало бы стартануть имхо
Мама вчера получила на карту за пай примерно 2500 грн. за гектар/год.
п.с. Дн-вская обл.
А эти деньги, которые сбрасываются на карту - это уже после налогов? Агрохолдинг высупает налоговым агентом
? Или просто сбрасывает деньги и все?
Да , после налогов и налога на землю.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 19:10
Данные по кол-ву квартир в Киеве.
2010 ( данные на конец года) - 1043,7 тыс
2011 ( новых построено 15,5 тыс ) / на конец года 1059,2 тыс
2012 17 тыс / 1076,2
2013 19,1 / 1095,3
2014 19 / 1114,3
2015 19,1 / 1133,4
2016 20,3 / 1153,7
2017 28,2 / 1181/9
2018 19,9 / 1201,8
1 полугодие 2019 6,4/1208,2
Численность наявного населения Киева.
2010 - 2,799 млн
2011 - 2,814 (+15 тыс)
2012 - 2,845 (+31)
2013 - 2,869 (+24)
2014 - 2,888 (+19)
2015 - 2,906 (+18)
2016 - 2,925 (+19)
2017 - 2,935 (+10)
2018 - 2,950 (+15)
1 полугодие 2019 - 2,952 ( +4 при сохранении темпа за 1 полугодие)
Живите своим умом!
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Додано: Суб 21 вер, 2019 19:28
Долярчик написав:
- #новинизполонини!
... в моєму новому будинку, де я вже до кінця цієї осені заселюсь... і де, на моменті, заселено вже ~ 30 квартир(а всіх 200)....і де є цілодобова охорона, яка найнята для забезпечення охорони МЗК і придомової території..... - цієї ночі відбулось пограбування на першому поверсі....
- проникли через балкон!
- винесли техніку і кошти(ще не відомо що і скільки)
- поліція заявляє, що "...грабіжники попрацювали чисто"
(значіть профі? )
... додам від себе:
- ще не відомо, чи жили там власники, чи квартиранти...
- але, напевно, що по наводці майстрів/або сусідів/чи квартирантів... - бо, то ще треба знати, чи ВАРТУЄ в ту, чи іншу квартиру лізти?!
... що скажете, панове?
Гетто для богатых . Коров будут доить .
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