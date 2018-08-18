investorkiev написав:
А эти деньги, которые сбрасываются на карту - это уже после налогов? Агрохолдинг высупает налоговым агентом? Или просто сбрасывает деньги и все?
Да , после налогов и налога на землю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 вер, 2019 18:59
Да , после налогов и налога на землю.
Додано: Суб 21 вер, 2019 19:10
Данные по кол-ву квартир в Киеве.
2010 ( данные на конец года) - 1043,7 тыс
2011 ( новых построено 15,5 тыс ) / на конец года 1059,2 тыс
2012 17 тыс / 1076,2
2013 19,1 / 1095,3
2014 19 / 1114,3
2015 19,1 / 1133,4
2016 20,3 / 1153,7
2017 28,2 / 1181/9
2018 19,9 / 1201,8
1 полугодие 2019 6,4/1208,2
Численность наявного населения Киева.
2010 - 2,799 млн
2011 - 2,814 (+15 тыс)
2012 - 2,845 (+31)
2013 - 2,869 (+24)
2014 - 2,888 (+19)
2015 - 2,906 (+18)
2016 - 2,925 (+19)
2017 - 2,935 (+10)
2018 - 2,950 (+15)
1 полугодие 2019 - 2,952 ( +4 при сохранении темпа за 1 полугодие)
Живите своим умом!
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