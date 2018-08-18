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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1777177817791780

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 18:59

  investorkiev написав:
  Vadim V написав:
  kingkongovets написав:как насчет запилить голосовалку по ожидаемой доходности с/х земли?
да и отдельную ветку про это уже не мешало бы стартануть имхо

Мама вчера получила на карту за пай примерно 2500 грн. за гектар/год.
п.с. Дн-вская обл.


А эти деньги, которые сбрасываются на карту - это уже после налогов? Агрохолдинг высупает налоговым агентом? Или просто сбрасывает деньги и все?

Да , после налогов и налога на землю.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 19:10

Данные по кол-ву квартир в Киеве.

2010 ( данные на конец года) - 1043,7 тыс
2011 ( новых построено 15,5 тыс ) / на конец года 1059,2 тыс
2012 17 тыс / 1076,2
2013 19,1 / 1095,3
2014 19 / 1114,3
2015 19,1 / 1133,4
2016 20,3 / 1153,7
2017 28,2 / 1181/9
2018 19,9 / 1201,8
1 полугодие 2019 6,4/1208,2

Численность наявного населения Киева.

2010 - 2,799 млн
2011 - 2,814 (+15 тыс)
2012 - 2,845 (+31)
2013 - 2,869 (+24)
2014 - 2,888 (+19)
2015 - 2,906 (+18)
2016 - 2,925 (+19)
2017 - 2,935 (+10)
2018 - 2,950 (+15)
1 полугодие 2019 - 2,952 ( +4 при сохранении темпа за 1 полугодие)
Живите своим умом!
zzzzzz
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