investorkiev написав:
А эти деньги, которые сбрасываются на карту - это уже после налогов? Агрохолдинг высупает налоговым агентом? Или просто сбрасывает деньги и все?
Да , после налогов и налога на землю.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 18:59
Да , после налогов и налога на землю.
Додано: Суб 21 вер, 2019 19:10
Данные по кол-ву квартир в Киеве.
2010 ( данные на конец года) - 1043,7 тыс
2011 ( новых построено 15,5 тыс ) / на конец года 1059,2 тыс
2012 17 тыс / 1076,2
2013 19,1 / 1095,3
2014 19 / 1114,3
2015 19,1 / 1133,4
2016 20,3 / 1153,7
2017 28,2 / 1181/9
2018 19,9 / 1201,8
1 полугодие 2019 6,4/1208,2
Численность наявного населения Киева.
2010 - 2,799 млн
2011 - 2,814 (+15 тыс)
2012 - 2,845 (+31)
2013 - 2,869 (+24)
2014 - 2,888 (+19)
2015 - 2,906 (+18)
2016 - 2,925 (+19)
2017 - 2,935 (+10)
2018 - 2,950 (+15)
1 полугодие 2019 - 2,952 ( +4 при сохранении темпа за 1 полугодие)
Живите своим умом!
Додано: Суб 21 вер, 2019 19:28
Гетто для богатых . Коров будут доить .
Додано: Суб 21 вер, 2019 19:44
В одном из домов Варшавского сегодня видел фотки каких-то чертей с подписью "в нашем подъезде завелись воры, у них есть ключи от домофонов, будьте бдительны".
Так что все эти охраны и заборы - фикция. Кому реально надо будет что-то вынести спокойно вынесет)
Додано: Суб 21 вер, 2019 19:55
Некоторые бдительные бабушки круче любого домофона.
Сейчас у всех бабушек с собой мобила и так как им не хватает в жизни событий позвонить на 102 для них очень даже интересно.
С точки зрения воров новый дом отличное место.
1. Никто друг друга не знает.
2. Ходьба с большыми баулами ни у кого не вызывает подозрений.
3. Стук, сверлежка при взломе тоже никого не удивляет в связи с обилием ремонтов.
Живите своим умом!
Додано: Суб 21 вер, 2019 19:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... так це ж не елітка, а клас "комфорт".....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 21 вер, 2019 20:06
еще в середине 80х годов официальная статистика показівала 3 млн человек в киеве
за єто время киев вырос в 2 раза
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Додано: Суб 21 вер, 2019 20:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, на начало 2009 г. фактическое население Киева составляло 3144,3 тыс. чел.[81], что на 420 тыс. больше населения в то время по данным официальной статистики.
Отмечается, что каждое утро в Киев въезжают, а вечером – уезжают 560 тысяч человек.
Уже через 6 лет в Киеве будет жить 5 миллионов человек.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 20:18
#ту_зе_мун?
#лендлорды_визионеры?
Додано: Суб 21 вер, 2019 20:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
нашел официальную статистику:
1979 год - население киева 2133
1989 год - население киева 2595
если вы были в согнательном возрасте в 89 году то должны понимать что за это время киев вырос в 2 раза и сейчас население никак не может составлять 2900
минимум 3.5-4 млн
===========
по состоянию на начала 2018 года в Киеве зарегистрировано 1,06 млн. автомобилей. Сюда не включены евробляхи, которых 15-20%
т.е. по вашему в каждой семье должен быть авто без исключения! если нас 2.9 млн.
(Данные по кол-ву квартир в Киеве.
2018 19,9 / 1201,8)
включайте голову когда пишете бред что в киеве 2.9 млн
Востаннє редагувалось Карем в Суб 21 вер, 2019 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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