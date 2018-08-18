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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 177817791780178117821783>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 18:59

  investorkiev написав:
  Vadim V написав:
  kingkongovets написав:как насчет запилить голосовалку по ожидаемой доходности с/х земли?
да и отдельную ветку про это уже не мешало бы стартануть имхо

Мама вчера получила на карту за пай примерно 2500 грн. за гектар/год.
п.с. Дн-вская обл.


А эти деньги, которые сбрасываются на карту - это уже после налогов? Агрохолдинг высупает налоговым агентом? Или просто сбрасывает деньги и все?

Да , после налогов и налога на землю.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 19:10

Данные по кол-ву квартир в Киеве.

2010 ( данные на конец года) - 1043,7 тыс
2011 ( новых построено 15,5 тыс ) / на конец года 1059,2 тыс
2012 17 тыс / 1076,2
2013 19,1 / 1095,3
2014 19 / 1114,3
2015 19,1 / 1133,4
2016 20,3 / 1153,7
2017 28,2 / 1181/9
2018 19,9 / 1201,8
1 полугодие 2019 6,4/1208,2

Численность наявного населения Киева.

2010 - 2,799 млн
2011 - 2,814 (+15 тыс)
2012 - 2,845 (+31)
2013 - 2,869 (+24)
2014 - 2,888 (+19)
2015 - 2,906 (+18)
2016 - 2,925 (+19)
2017 - 2,935 (+10)
2018 - 2,950 (+15)
1 полугодие 2019 - 2,952 ( +4 при сохранении темпа за 1 полугодие)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 19:28

  Долярчик написав:- #новинизполонини!

... в моєму новому будинку, де я вже до кінця цієї осені заселюсь... і де, на моменті, заселено вже ~ 30 квартир(а всіх 200)....і де є цілодобова охорона, яка найнята для забезпечення охорони МЗК і придомової території..... - цієї ночі відбулось пограбування на першому поверсі....
- проникли через балкон!
- винесли техніку і кошти(ще не відомо що і скільки)
- поліція заявляє, що "...грабіжники попрацювали чисто"
(значіть профі? )

... додам від себе:
- ще не відомо, чи жили там власники, чи квартиранти...
- але, напевно, що по наводці майстрів/або сусідів/чи квартирантів... - бо, то ще треба знати, чи ВАРТУЄ в ту, чи іншу квартиру лізти?!

... що скажете, панове?


Гетто для богатых . Коров будут доить .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 19:44

В одном из домов Варшавского сегодня видел фотки каких-то чертей с подписью "в нашем подъезде завелись воры, у них есть ключи от домофонов, будьте бдительны".
Так что все эти охраны и заборы - фикция. Кому реально надо будет что-то вынести спокойно вынесет)
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 19:55

  Santehnik написав:В одном из домов Варшавского сегодня видел фотки каких-то чертей с подписью "в нашем подъезде завелись воры, у них есть ключи от домофонов, будьте бдительны".
Так что все эти охраны и заборы - фикция. Кому реально надо будет что-то вынести спокойно вынесет)


Некоторые бдительные бабушки круче любого домофона.
Сейчас у всех бабушек с собой мобила и так как им не хватает в жизни событий позвонить на 102 для них очень даже интересно.

С точки зрения воров новый дом отличное место.
1. Никто друг друга не знает.
2. Ходьба с большыми баулами ни у кого не вызывает подозрений.
3. Стук, сверлежка при взломе тоже никого не удивляет в связи с обилием ремонтов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  moldashavanin написав:Гетто для богатых . Коров будут доить

... так це ж не елітка, а клас "комфорт".....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:06

  zzzzzz написав:Данные по кол-ву квартир в Киеве.

2010 ( данные на конец года) - 1043,7 тыс
2011 ( новых построено 15,5 тыс ) / на конец года 1059,2 тыс
2012 17 тыс / 1076,2
2013 19,1 / 1095,3
2014 19 / 1114,3
2015 19,1 / 1133,4
2016 20,3 / 1153,7
2017 28,2 / 1181/9
2018 19,9 / 1201,8
1 полугодие 2019 6,4/1208,2

Численность наявного населения Киева.

2010 - 2,799 млн
2011 - 2,814 (+15 тыс)
2012 - 2,845 (+31)
2013 - 2,869 (+24)
2014 - 2,888 (+19)
2015 - 2,906 (+18)
2016 - 2,925 (+19)
2017 - 2,935 (+10)
2018 - 2,950 (+15)
1 полугодие 2019 - 2,952 ( +4 при сохранении темпа за 1 полугодие)


еще в середине 80х годов официальная статистика показівала 3 млн человек в киеве
за єто время киев вырос в 2 раза
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, на начало 2009 г. фактическое население Киева составляло 3144,3 тыс. чел.[81], что на 420 тыс. больше населения в то время по данным официальной статистики.

Отмечается, что каждое утро в Киев въезжают, а вечером – уезжают 560 тысяч человек.

Уже через 6 лет в Киеве будет жить 5 миллионов человек.
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:18

  Карем написав:По данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, на начало 2009 г. фактическое население Киева составляло 3144,3 тыс. чел.[81], что на 420 тыс. больше населения в то время по данным официальной статистики.

Отмечается, что каждое утро в Киев въезжают, а вечером – уезжают 560 тысяч человек.

Уже через 6 лет в Киеве будет жить 5 миллионов человек.

#ту_зе_мун?
#лендлорды_визионеры?
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

нашел официальную статистику:
1979 год - население киева 2133
1989 год - население киева 2595
если вы были в согнательном возрасте в 89 году то должны понимать что за это время киев вырос в 2 раза и сейчас население никак не может составлять 2900
минимум 3.5-4 млн
===========
по состоянию на начала 2018 года в Киеве зарегистрировано 1,06 млн. автомобилей. Сюда не включены евробляхи, которых 15-20%

т.е. по вашему в каждой семье должен быть авто без исключения! если нас 2.9 млн.
(Данные по кол-ву квартир в Киеве.
2018 19,9 / 1201,8)

включайте голову когда пишете бред что в киеве 2.9 млн
Востаннє редагувалось Карем в Суб 21 вер, 2019 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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