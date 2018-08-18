Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Посмотрел фильм, о котором вы говорили - Пасифик хейтс («жилец»).
Ну что сказать - при всем треше, все закончилось хорошо именно для лендлордов, и они даже наварили бабулеты на доме (купили за 750, продали за 950тыс$).
Поэтому лендлорды в шоколаде, даже в америке 90х. Да и все сложности у них связаны с ихним законодательством, запрещающим выгнать неплатящего арендатора срачами. У нас таких проблем нет.
Хотя конечно поражает, что парочка 25летних америкосов, она-тренер по верховой езде, он - начальник отдела из 6 швей в цеху - могут купить дом за 750000$, и это 20 лет назад. Сейчас видимо аналогичной парочке доступен дом за 2-3 ляма, с учетом инфляции?
После просмотра фильма я понял - все не так уж плохо. Тем более у меня облегчение - снова 100% заселенность квартир. Начинаю шариться на сайтах авиакомпаний, где там сейчас акции по типу «бизнес класс по цене эконома»?
Востаннє редагувалось investorkiev в Суб 21 вер, 2019 20:30, всього редагувалось 1 раз.
Карем написав:По данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, на начало 2009 г. фактическое население Киева составляло 3144,3 тыс. чел.[81], что на 420 тыс. больше населения в то время по данным официальной статистики.
Отмечается, что каждое утро в Киев въезжают, а вечером – уезжают 560 тысяч человек.
Уже через 6 лет в Киеве будет жить 5 миллионов человек.
#ту_зе_мун? #лендлорды_визионеры?
туземун 100% т.к. в киеве 97% ветхого жилья новострой будет разметаться как горячие пирожки не может же человек покупать ленд крузер за 150к и жить в хруще за 35к
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
Посмотрел фильм, о котором вы говорили - Пасифик хейтс («жилец»).
Ну что сказать - при всем треше, все закончилось хорошо именно для лендлордов, и они даже наварили бабулеты на доме (купили за 750, продали за 950тыс$).
Так только в американских фильмах бывает. В реальности все закончилось бы в суде, после снятия арендатором побоев, Арендодатель бы сел, подруга его вынуждена была бы стать проституткой. Дом бы продали с аукциона, чтобы оплатить лечение и моральный ущерб арендатору.
kingkongovets написав:как насчет запилить голосовалку по ожидаемой доходности с/х земли? да и отдельную ветку про это уже не мешало бы стартануть имхо
Мама вчера получила на карту за пай примерно 2500 грн. за гектар/год. п.с. Дн-вская обл.
А эти деньги, которые сбрасываются на карту - это уже после налогов? Агрохолдинг высупает налоговым агентом? Или просто сбрасывает деньги и все?
Одесская область, пай довольно маленький, фактический размер 1,7г Сегодня звонил спрашивал почему задерживают с оплатой сказали до конца месяца заплатят 6200грн (7% годовых в договоре указано). В прошлом году было 4500грн. Кстати как узнать что они не дурят с деньгами? Все на карту банка приходит фактических рассчетов с которых они вышли по этой сумме я не знаю. К примеру что если сумма должна была быть 7800 а мне отправили 6200, а 1600 себе прикарманили, и так с миллионов людей. Кто реально проверяет эту инфу?
П.С. Кто бы ветку создал по теме как писал Кинконговец!
Востаннє редагувалось vladus17 в Суб 21 вер, 2019 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Эпоха закончилась:Триумфа больше нет. Его закрыли другие дома с большинства ракурсов. Теперь всех встречают башни Новолипок. Печально. Как же скоротечна земная слава. Особенно в Киеве. Лайфхак: покупать квартиры в домах, построенных по красным линиям.
airmax78 написав:Эпоха закончилась:Триумфа больше нет. Его закрыли другие дома с большинства ракурсов. Теперь всех встречают башни Новолипок. Печально. Как же скоротечна земная слава. Особенно в Киеве. Лайфхак: покупать квартиры в домах, построенных по красным линиям.
можно увидеть карту с красными линиями?
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус