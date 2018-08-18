Додано: Суб 21 вер, 2019 20:25

airmax78 написав: #ту_зе_мун?

#лендлорды_визионеры? #ту_зе_мун?#лендлорды_визионеры?

Посмотрел фильм, о котором вы говорили - Пасифик хейтс («жилец»).Ну что сказать - при всем треше, все закончилось хорошо именно для лендлордов, и они даже наварили бабулеты на доме (купили за 750, продали за 950тыс$).Поэтому лендлорды в шоколаде, даже в америке 90х. Да и все сложности у них связаны с ихним законодательством, запрещающим выгнать неплатящего арендатора срачами.У нас таких проблем нет.Хотя конечно поражает, что парочка 25летних америкосов, она-тренер по верховой езде, он - начальник отдела из 6 швей в цеху - могут купить дом за 750000$, и это 20 лет назад. Сейчас видимо аналогичной парочке доступен дом за 2-3 ляма, с учетом инфляции?После просмотра фильма я понял - все не так уж плохо.Тем более у меня облегчение - снова 100% заселенность квартир.Начинаю шариться на сайтах авиакомпаний, где там сейчас акции по типу «бизнес класс по цене эконома»?