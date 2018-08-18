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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17791780178117821783>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:25

  airmax78 написав:#ту_зе_мун?
#лендлорды_визионеры?


Посмотрел фильм, о котором вы говорили - Пасифик хейтс («жилец»).

Ну что сказать - при всем треше, все закончилось хорошо именно для лендлордов, и они даже наварили бабулеты на доме (купили за 750, продали за 950тыс$).

Поэтому лендлорды в шоколаде, даже в америке 90х. Да и все сложности у них связаны с ихним законодательством, запрещающим выгнать неплатящего арендатора срачами.
У нас таких проблем нет.

Хотя конечно поражает, что парочка 25летних америкосов, она-тренер по верховой езде, он - начальник отдела из 6 швей в цеху - могут купить дом за 750000$, и это 20 лет назад. Сейчас видимо аналогичной парочке доступен дом за 2-3 ляма, с учетом инфляции?

После просмотра фильма я понял - все не так уж плохо.
Тем более у меня облегчение - снова 100% заселенность квартир.
Начинаю шариться на сайтах авиакомпаний, где там сейчас акции по типу «бизнес класс по цене эконома»?
Востаннє редагувалось investorkiev в Суб 21 вер, 2019 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:25

  airmax78 написав:
  Карем написав:По данным Института демографии и социальных исследований НАН Украины, на начало 2009 г. фактическое население Киева составляло 3144,3 тыс. чел.[81], что на 420 тыс. больше населения в то время по данным официальной статистики.

Отмечается, что каждое утро в Киев въезжают, а вечером – уезжают 560 тысяч человек.

Уже через 6 лет в Киеве будет жить 5 миллионов человек.

#ту_зе_мун?
#лендлорды_визионеры?

туземун 100% т.к. в киеве 97% ветхого жилья
новострой будет разметаться как горячие пирожки
не может же человек покупать ленд крузер за 150к и жить в хруще за 35к
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:31

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:#ту_зе_мун?
#лендлорды_визионеры?


Посмотрел фильм, о котором вы говорили - Пасифик хейтс («жилец»).

Ну что сказать - при всем треше, все закончилось хорошо именно для лендлордов, и они даже наварили бабулеты на доме (купили за 750, продали за 950тыс$).

Так только в американских фильмах бывает. В реальности все закончилось бы в суде, после снятия арендатором побоев, Арендодатель бы сел, подруга его вынуждена была бы стать проституткой. Дом бы продали с аукциона, чтобы оплатить лечение и моральный ущерб арендатору.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:33

  investorkiev написав:
  Vadim V написав:
  kingkongovets написав:как насчет запилить голосовалку по ожидаемой доходности с/х земли?
да и отдельную ветку про это уже не мешало бы стартануть имхо

Мама вчера получила на карту за пай примерно 2500 грн. за гектар/год.
п.с. Дн-вская обл.


А эти деньги, которые сбрасываются на карту - это уже после налогов? Агрохолдинг высупает налоговым агентом? Или просто сбрасывает деньги и все?


Одесская область, пай довольно маленький, фактический размер 1,7г
Сегодня звонил спрашивал почему задерживают с оплатой сказали до конца месяца заплатят 6200грн (7% годовых в договоре указано). В прошлом году было 4500грн.
Кстати как узнать что они не дурят с деньгами?
Все на карту банка приходит фактических рассчетов с которых они вышли по этой сумме я не знаю.
К примеру что если сумма должна была быть 7800 а мне отправили 6200, а 1600 себе прикарманили, и так с миллионов людей. Кто реально проверяет эту инфу?

П.С. Кто бы ветку создал по теме как писал Кинконговец!
Востаннє редагувалось vladus17 в Суб 21 вер, 2019 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, у меня процентов 60% арендаторов - это одинокие самочки. 30% парочки. 10% одинокие мужчины. С кем тут драться? Им интернет отключи - сами сьедут, бо не в состоянии переподключить.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladus17 написав:Кстати как узнать что они не дурят с деньгами?
в дог.аренды смотреть
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эпоха закончилась:Триумфа больше нет. Его закрыли другие дома с большинства ракурсов. Теперь всех встречают башни Новолипок. Печально. Как же скоротечна земная слава. Особенно в Киеве. Лайфхак: покупать квартиры в домах, построенных по красным линиям.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

6200 в месяц или в год?
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:36

  airmax78 написав:Эпоха закончилась:Триумфа больше нет. Его закрыли другие дома с большинства ракурсов. Теперь всех встречают башни Новолипок. Печально. Как же скоротечна земная слава. Особенно в Киеве. Лайфхак: покупать квартиры в домах, построенных по красным линиям.

можно увидеть карту с красными линиями?
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladus17 написав:Все на карту банка приходит фактических рассчетов с которых они вышли по этой сумме я не знаю.
в кабине ДФС пишет арендатора агентом https://cabinet.sfs.gov.ua/login
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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