Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Макс, у меня процентов 60% арендаторов - это одинокие самочки. 30% парочки. 10% одинокие мужчины. С кем тут драться? Им интернет отключи - сами сьедут, бо не в состоянии переподключить.
10% - это много. Да и среди 60%могут оказаться те еще волчицы. Вы в зоне риска.
тут такое дело, почитал влада442го...против течения...купил 3к... отличная планировка с эркером, из 1го окна вид на ДХ, из другого на Скайлайн думаю сделать 2бедрум с гостинной-кухней 20м2 под чистовую отделку и отправить за 120-130куе ну или сделать полный ремонт и сдавать за 1,5куе что скажет сообщество?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
airmax78 написав:Эпоха закончилась:Триумфа больше нет. Его закрыли другие дома с большинства ракурсов. Теперь всех встречают башни Новолипок. Печально. Как же скоротечна земная слава. Особенно в Киеве. Лайфхак: покупать квартиры в домах, построенных по красным линиям.
можно увидеть карту с красными линиями?
Условно: тротуары всех улиц. Чем центральнее и шире улица - тем меньше вероятность, что что-то закроет вам горизонт. Идеальный вариант: Чикага.
Прохожий написав:тут такое дело, почитал влада442го...против течения...купил 3к... отличная планировка с эркером, из 1го окна вид на ДХ, из другого на Скайлайн думаю сделать 2бедрум с гостинной-кухней 20м2 под чистовую отделку и отправить за 120-130куе ну или сделать полный ремонт и сдавать за 1,5куе что скажет сообщество?
airmax78 написав:Эпоха закончилась:Триумфа больше нет. Его закрыли другие дома с большинства ракурсов. Теперь всех встречают башни Новолипок. Печально. Как же скоротечна земная слава. Особенно в Киеве. Лайфхак: покупать квартиры в домах, построенных по красным линиям.
можно увидеть карту с красными линиями?
Условно: тротуары всех улиц. Чем центральнее и шире улица - тем меньше вероятность, что что-то закроет вам горизонт. Идеальный вариант: Чикага.
ну жить с видом на 8ми полосный проспект тоже не айс)
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vladus17 написав:Одесская область, пай довольно маленький, фактический размер 1,7г Сегодня звонил спрашивал почему задерживают с оплатой сказали до конца месяца заплатят 6200грн (7% годовых в договоре указано)..
Прохожий написав:тут такое дело, почитал влада442го...против течения...купил 3к... отличная планировка с эркером, из 1го окна вид на ДХ, из другого на Скайлайн думаю сделать 2бедрум с гостинной-кухней 20м2 под чистовую отделку и отправить за 120-130куе ну или сделать полный ремонт и сдавать за 1,5куе что скажет сообщество?