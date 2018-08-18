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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1780178117821783>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:38

  investorkiev написав:Макс, у меня процентов 60% арендаторов - это одинокие самочки. 30% парочки. 10% одинокие мужчины. С кем тут драться? Им интернет отключи - сами сьедут, бо не в состоянии переподключить.

10% - это много. Да и среди 60%могут оказаться те еще волчицы. Вы в зоне риска.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:38

  Карем написав:6200 в месяц или в год?

год,нема таких цен в месяц за такой пай
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:40

тут такое дело, почитал влада442го...против течения...купил 3к...
отличная планировка с эркером, из 1го окна вид на ДХ, из другого на Скайлайн
думаю сделать 2бедрум с гостинной-кухней 20м2
под чистовую отделку и отправить за 120-130куе
ну или сделать полный ремонт и сдавать за 1,5куе
что скажет сообщество?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:41

  Мизантрóп написав:
  Карем написав:6200 в месяц или в год?

год,нема таких цен в месяц за такой пай

ну я вот переспросил т.к. тоже помню что за год
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:42

  Карем написав:
  airmax78 написав:Эпоха закончилась:Триумфа больше нет. Его закрыли другие дома с большинства ракурсов. Теперь всех встречают башни Новолипок. Печально. Как же скоротечна земная слава. Особенно в Киеве. Лайфхак: покупать квартиры в домах, построенных по красным линиям.

можно увидеть карту с красными линиями?

Условно: тротуары всех улиц. Чем центральнее и шире улица - тем меньше вероятность, что что-то закроет вам горизонт. Идеальный вариант: Чикага.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:43

  Мизантрóп написав:
  vladus17 написав:Все на карту банка приходит фактических рассчетов с которых они вышли по этой сумме я не знаю.
в кабине ДФС пишет арендатора агентом https://cabinet.sfs.gov.ua/login

Мне туда необходимо зайти и посмотреть? Но как это сделать? Пароль какой где его взять?

П.С. Да цена аренды за год.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:43

  Прохожий написав:тут такое дело, почитал влада442го...против течения...купил 3к...
отличная планировка с эркером, из 1го окна вид на ДХ, из другого на Скайлайн
думаю сделать 2бедрум с гостинной-кухней 20м2
под чистовую отделку и отправить за 120-130куе
ну или сделать полный ремонт и сдавать за 1,5куе
что скажет сообщество?


По чем купили, сколько метров?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:43

  airmax78 написав:
  Карем написав:
  airmax78 написав:Эпоха закончилась:Триумфа больше нет. Его закрыли другие дома с большинства ракурсов. Теперь всех встречают башни Новолипок. Печально. Как же скоротечна земная слава. Особенно в Киеве. Лайфхак: покупать квартиры в домах, построенных по красным линиям.

можно увидеть карту с красными линиями?

Условно: тротуары всех улиц. Чем центральнее и шире улица - тем меньше вероятность, что что-то закроет вам горизонт. Идеальный вариант: Чикага.


ну жить с видом на 8ми полосный проспект тоже не айс)
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:45

  vladus17 написав:Одесская область, пай довольно маленький, фактический размер 1,7г
Сегодня звонил спрашивал почему задерживают с оплатой сказали до конца месяца заплатят 6200грн (7% годовых в договоре указано)..

т.е. 1га =52000грн.. 2куе
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:46

  investorkiev написав:
  Прохожий написав:тут такое дело, почитал влада442го...против течения...купил 3к...
отличная планировка с эркером, из 1го окна вид на ДХ, из другого на Скайлайн
думаю сделать 2бедрум с гостинной-кухней 20м2
под чистовую отделку и отправить за 120-130куе
ну или сделать полный ремонт и сдавать за 1,5куе
что скажет сообщество?


По чем купили, сколько метров?


https://www.google.com.ua/maps/@50.3932 ... 6656?hl=ru

тут люди когда покупали квартиру тоже так думали. потом перед носом, на расстоянии 3х метров забабахали БЦ на 10 этажей. свет вообще не пробивается :mrgreen:
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
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Карем
 
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Подякував: 2 раз.
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