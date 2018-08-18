Додано: Суб 21 вер, 2019 20:40

тут такое дело, почитал влада442го...против течения...купил 3к...

отличная планировка с эркером, из 1го окна вид на ДХ, из другого на Скайлайн

думаю сделать 2бедрум с гостинной-кухней 20м2

под чистовую отделку и отправить за 120-130куе

ну или сделать полный ремонт и сдавать за 1,5куе

что скажет сообщество?

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