|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 вер, 2019 20:47
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Суб 21 вер, 2019 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2978
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 405 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 21 вер, 2019 20:49
investorkiev написав: Прохожий написав:
тут такое дело, почитал влада442го...против течения...купил 3к...
отличная планировка с эркером, из 1го окна вид на ДХ, из другого на Скайлайн
думаю сделать 2бедрум с гостинной-кухней 20м2
под чистовую отделку и отправить за 120-130куе
ну или сделать полный ремонт и сдавать за 1,5куе
что скажет сообщество?
По чем купили, сколько метров?
66м2
сделка закрыта за 70куе овер
апд
черт попутал влезть в совкошлак но локация и потенциал....
Востаннє редагувалось Прохожий
в Суб 21 вер, 2019 20:50, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10924
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 463 раз.
- Подякували: 1016 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 21 вер, 2019 20:50
Клаус написав: vladus17 написав:
Одесская область, пай довольно маленький, фактический размер 1,7г
Сегодня звонил спрашивал почему задерживают с оплатой сказали до конца месяца заплатят 6200грн (7% годовых в договоре указано)..
т.е. 1га =52000грн.. 2куе
Как вы вышли по этой сумме?
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 973
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 вер, 2019 20:52
Спасибо огромнейшее!
Да наверное в рабочее время надо делать, а то я только что попробовал и Приват не выдал ключ.
После того как получу ключ и залогинюсь в электронный кабинет что там искать нужно будет дальше, скажите пожалйуста?
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 973
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 вер, 2019 20:54
vladus17 написав: Клаус написав: vladus17 написав:
Одесская область, пай довольно маленький, фактический размер 1,7г
Сегодня звонил спрашивал почему задерживают с оплатой сказали до конца месяца заплатят 6200грн (7%
годовых в договоре указано)..
т.е. 1га =52000грн.. 2куе
Как вы вышли по этой сумме?
6200/0,07
/1,7
-
Клаус
-
-
- Повідомлень: 912
- З нами з: 04.10.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16349
|2579793
|
|
|8
|7632
|
|
|455
|183441
|
|