Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:тут такое дело, почитал влада442го...против течения...купил 3к... отличная планировка с эркером, из 1го окна вид на ДХ, из другого на Скайлайн думаю сделать 2бедрум с гостинной-кухней 20м2 под чистовую отделку и отправить за 120-130куе ну или сделать полный ремонт и сдавать за 1,5куе что скажет сообщество?
По чем купили, сколько метров?
66м2 сделка закрыта за 70куе овер
апд черт попутал влезть в совкошлак но локация и потенциал....
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 21 вер, 2019 20:50, всього редагувалось 1 раз.
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vladus17 написав:Одесская область, пай довольно маленький, фактический размер 1,7г Сегодня звонил спрашивал почему задерживают с оплатой сказали до конца месяца заплатят 6200грн (7% годовых в договоре указано)..
vladus17 написав:Одесская область, пай довольно маленький, фактический размер 1,7г Сегодня звонил спрашивал почему задерживают с оплатой сказали до конца месяца заплатят 6200грн (7% годовых в договоре указано)..
Прохожий написав:тут такое дело, почитал влада442го...против течения...купил 3к... отличная планировка с эркером, из 1го окна вид на ДХ, из другого на Скайлайн думаю сделать 2бедрум с гостинной-кухней 20м2 под чистовую отделку и отправить за 120-130куе ну или сделать полный ремонт и сдавать за 1,5куе что скажет сообщество?
По чем купили, сколько метров?
66м2 сделка закрыта за 70куе овер
апд черт попутал влезть в совкошлак но локация и потенциал....
очень хорошо вошли. Если с ремонтом оно обойдется вам в 90куе, то аренда за 1,5куе даст 20% годовых, даже жалко продавать
vladus17 написав:Одесская область, пай довольно маленький, фактический размер 1,7г Сегодня звонил спрашивал почему задерживают с оплатой сказали до конца месяца заплатят 6200грн (7% годовых в договоре указано). В прошлом году было 4500грн. Кстати как узнать что они не дурят с деньгами? Все на карту банка приходит фактических рассчетов с которых они вышли по этой сумме я не знаю. К примеру что если сумма должна была быть 7800 а мне отправили 6200, а 1600 себе прикарманили, и так с миллионов людей. Кто реально проверяет эту инфу?
П.С. Кто бы ветку создал по теме как писал Кинконговец!