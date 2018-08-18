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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17811782178317841785>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:47

vladus17 viewtopic.php?p=4002134#p4002134 в рабвремя
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 21 вер, 2019 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:49

  investorkiev написав:
  Прохожий написав:тут такое дело, почитал влада442го...против течения...купил 3к...
отличная планировка с эркером, из 1го окна вид на ДХ, из другого на Скайлайн
думаю сделать 2бедрум с гостинной-кухней 20м2
под чистовую отделку и отправить за 120-130куе
ну или сделать полный ремонт и сдавать за 1,5куе
что скажет сообщество?


По чем купили, сколько метров?

66м2
сделка закрыта за 70куе овер

апд
черт попутал влезть в совкошлак но локация и потенциал....
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 21 вер, 2019 20:50, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:50

  Клаус написав:
  vladus17 написав:Одесская область, пай довольно маленький, фактический размер 1,7г
Сегодня звонил спрашивал почему задерживают с оплатой сказали до конца месяца заплатят 6200грн (7% годовых в договоре указано)..

т.е. 1га =52000грн.. 2куе

Как вы вышли по этой сумме?
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:52

  Мизантрóп написав:vladus17 viewtopic.php?p=4002134#p4002134 в рабвремя

Спасибо огромнейшее!
Да наверное в рабочее время надо делать, а то я только что попробовал и Приват не выдал ключ.

После того как получу ключ и залогинюсь в электронный кабинет что там искать нужно будет дальше, скажите пожалйуста?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:54

  vladus17 написав:
  Клаус написав:
  vladus17 написав:Одесская область, пай довольно маленький, фактический размер 1,7г
Сегодня звонил спрашивал почему задерживают с оплатой сказали до конца месяца заплатят 6200грн (7% годовых в договоре указано)..

т.е. 1га =52000грн.. 2куе

Как вы вышли по этой сумме?

6200/0,07/1,7
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:57

  Клаус написав:т.е. 1га =52000грн.. 2куе

Как вы вышли по этой сумме?[/quote]
6200/0,07/1,7[/quote]
Понял, спасибо. Что же это выходит что он за год подорожал с 37800 до 52000?
В прошлом году было 4500 под те же 7 годовых тот же 1,7г
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:00

vladus17 клиентам привата ключ 25/8 выдают
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:01

  Прохожий написав:
  investorkiev написав:
  Прохожий написав:тут такое дело, почитал влада442го...против течения...купил 3к...
отличная планировка с эркером, из 1го окна вид на ДХ, из другого на Скайлайн
думаю сделать 2бедрум с гостинной-кухней 20м2
под чистовую отделку и отправить за 120-130куе
ну или сделать полный ремонт и сдавать за 1,5куе
что скажет сообщество?


По чем купили, сколько метров?

66м2
сделка закрыта за 70куе овер

апд
черт попутал влезть в совкошлак но локация и потенциал....


очень хорошо вошли. Если с ремонтом оно обойдется вам в 90куе, то аренда за 1,5куе даст 20% годовых, даже жалко продавать
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:04

  vladus17 написав:Одесская область, пай довольно маленький, фактический размер 1,7г
Сегодня звонил спрашивал почему задерживают с оплатой сказали до конца месяца заплатят 6200грн (7% годовых в договоре указано). В прошлом году было 4500грн.
Кстати как узнать что они не дурят с деньгами?
Все на карту банка приходит фактических рассчетов с которых они вышли по этой сумме я не знаю.
К примеру что если сумма должна была быть 7800 а мне отправили 6200, а 1600 себе прикарманили, и так с миллионов людей. Кто реально проверяет эту инфу?

П.С. Кто бы ветку создал по теме как писал Кинконговец!


В Луганской области с 10 гектаров столько платят.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:04

  Мизантрóп написав:vladus17 клиентам привата ключ 25/8 выдают
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А может я что то не так делал, рассширение надо какое то поставить. Да я клиент ПриватБанка.
Что за фото? Размытое плохо видно. Можете в личку если что.
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