Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав: По чем купили, сколько метров?
66м2 сделка закрыта за 70куе овер
апд черт попутал влезть в совкошлак но локация и потенциал....
очень хорошо вошли. Если с ремонтом оно обойдется вам в 90куе, то аренда за 1,5куе даст 20% годовых, даже жалко продавать
на данный момент вынесены все перегородки, работают сантехник и электрик... оштукатурят под финиш и на продажу...за 100куе... у меня подход простой, получил +30-40% и ищу дальше объекты если нет то отделка под бизнес и под аренду, мин под 20%,"устала" квартира сразу на продажу
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:тут такое дело, почитал влада442го...против течения...купил 3к... отличная планировка с эркером, из 1го окна вид на ДХ, из другого на Скайлайн думаю сделать 2бедрум с гостинной-кухней 20м2 под чистовую отделку и отправить за 120-130куе ну или сделать полный ремонт и сдавать за 1,5куе что скажет сообщество?
По чем купили, сколько метров?
66м2 сделка закрыта за 70куе овер
апд черт попутал влезть в совкошлак но локация и потенциал....
investorkiev написав:Поймите, у вас сейчас стадия отрицания. Я не представляю как быть человеку, что он чуствует - изгой среди успешных. Который НЕ КУПИЛ НИЧЕГО на КРЖН в благоприятные 2015-2018 года. А все купили. Хоть маленькую, но квартирку. Задешево. Заработали. Сейчас перепродали с наваром или сдали в аренду. Не растерялись, сыграли на ситуации. А вы - нет. Праздник жизни прошел мимо вас. Стыдно сказать, даже Долярчик удачно впрыгнул в бетон. Не решил свой жилищный вопрос только ленивый. Не заработал только недальновидный. И вы. В этой компании. Ужасно. Сочуствую. Правда. Нереально тяжело пережить чужой успех. Когда все красивые, успешные, в костюмах, слушают легкую музыку и пьют шампанское (все это оплачено финальными покупателями/арендаторами их недвижимости), а вы, голодный (условно- имею в виду конечно финансовый голод) заглядываете на эту вечиринку в окно с улицы, а на улице слякоть и безысходность. И глубоко внутри голос (или рядом - жена) пилит - "а ведь на их месте мог бы быть я". Ведь это так просто - прийти, выпить кофе, закусить шаровым сникерсом в ОП, подписать пару бумажек, занести катлету- и стать успешным, стать хозяином жизни, стать лендлордом. Это так просто - но уже недосягаемо. Как зазеркалье.
Трибека - вампир. Питается чужой ненавистью.
Неординарная личность. Интересно пишет. Почему не отдал коньяк понимаю. Был готов отправить, но слишком надавили на посыпание голову пеплом. Чуть перегнули палку и пошло отрицание. Если бы не этот фейл (никогда не поздно исправить), можно было присвоить звание "дописувач гiлки номер один".
airmax78 написав:Эпоха закончилась:Триумфа больше нет. Его закрыли другие дома с большинства ракурсов. Теперь всех встречают башни Новолипок. Печально. Как же скоротечна земная слава. Особенно в Киеве. Лайфхак: покупать квартиры в домах, построенных по красным линиям.
можно увидеть карту с красными линиями?
Условно: тротуары всех улиц. Чем центральнее и шире улица - тем меньше вероятность, что что-то закроет вам горизонт. Идеальный вариант: Чикага.
імхо, жесть а не порада мати під вікном шумний і загазований проспект, жити в центрі на любителя, ... мій ідеал Голосіївський р-н, мати зручне транспортне сполучення, сусідство з ВДНХ та можливість їздити на вєліку по Голосіївському лісу, +місця для BBQ під боком, ... хоча, якщо виключити центральність, ЖК Метрополіс підійде під озвучений критерій, там пересічення червонющих ліній