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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1782178317841785>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hxbbgaf написав:В Луганской области с 10 гектаров столько платят.
Может их дурят?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:07

vladus17 фото с кабины ДФС. Юзайте хром с приложением BankID CryptoPlugin при ключе предложит если нема.Пля там все просто даже в Шаббат
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:24

  investorkiev написав:
  Прохожий написав:
  investorkiev написав:
По чем купили, сколько метров?

66м2
сделка закрыта за 70куе овер

апд
черт попутал влезть в совкошлак но локация и потенциал....


очень хорошо вошли. Если с ремонтом оно обойдется вам в 90куе, то аренда за 1,5куе даст 20% годовых, даже жалко продавать

на данный момент вынесены все перегородки, работают сантехник и электрик...
оштукатурят под финиш и на продажу...за 100куе...
у меня подход простой, получил +30-40% и ищу дальше объекты
если нет то отделка под бизнес и под аренду, мин под 20%,"устала" квартира сразу на продажу
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ябида,уже запилена ветка viewtopic.php?f=27&t=228040&p=4751862#p4751862
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:32

  Мизантрóп написав:vladus17 фото с кабины ДФС. Юзайте хром с приложением BankID CryptoPlugin при ключе предложит если нема.Пля там все просто даже в Шаббат

С ключом то я разберусь а как там дальше проверить сколько за оренду пая заплатили на том сайте?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:35

  vladus17 написав:
  Мизантрóп написав:vladus17 фото с кабины ДФС. Юзайте хром с приложением BankID CryptoPlugin при ключе предложит если нема.Пля там все просто даже в Шаббат

С ключом то я разберусь а как там дальше проверить сколько за оренду пая заплатили на том сайте?

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3
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:36

  Прохожий написав:
  investorkiev написав:
  Прохожий написав:тут такое дело, почитал влада442го...против течения...купил 3к...
отличная планировка с эркером, из 1го окна вид на ДХ, из другого на Скайлайн
думаю сделать 2бедрум с гостинной-кухней 20м2
под чистовую отделку и отправить за 120-130куе
ну или сделать полный ремонт и сдавать за 1,5куе
что скажет сообщество?


По чем купили, сколько метров?

66м2
сделка закрыта за 70куе овер

апд
черт попутал влезть в совкошлак но локация и потенциал....


У вас, конечно, площадь больше, но вот вариант 3к с ремонтом и мебелью на Печерске за 75куе https://www.olx.ua/obyavlenie/pechersk- ... 8e2337d499

Ремонт на фото местами вырви глаз, но стены перекрасил и поехал. Не знаю, что нужно сделать, чтобы что-то подобное продать за 120-130 куе.

зы. Удивило, насколько узкие комнаты. Кто хоть день жил в новострое, ни "ногом" в совкошлак.

Два вопроса:
- что на олкс выглядит подобно тому, что вы хотите сделать и стоит 120-130 куе?
- за сколько можно было бы сдавать то, что я привел ссылкой?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:45

change_pm
Я не понял к чему это и какие ко мне вопросы...
приведення вами ссылка реальное УГ в хруще
сформируйте вопрос конкрентней
Востаннє редагувалось Прохожий в Суб 21 вер, 2019 21:50, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:49

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Поймите, у вас сейчас стадия отрицания. Я не представляю как быть человеку, что он чуствует - изгой среди успешных. Который НЕ КУПИЛ НИЧЕГО на КРЖН в благоприятные 2015-2018 года. А все купили. Хоть маленькую, но квартирку. Задешево. Заработали. Сейчас перепродали с наваром или сдали в аренду. Не растерялись, сыграли на ситуации. А вы - нет. Праздник жизни прошел мимо вас. Стыдно сказать, даже Долярчик удачно впрыгнул в бетон. Не решил свой жилищный вопрос только ленивый. Не заработал только недальновидный. И вы. В этой компании. Ужасно. Сочуствую. Правда. Нереально тяжело пережить чужой успех. Когда все красивые, успешные, в костюмах, слушают легкую музыку и пьют шампанское (все это оплачено финальными покупателями/арендаторами их недвижимости), а вы, голодный (условно- имею в виду конечно финансовый голод) заглядываете на эту вечиринку в окно с улицы, а на улице слякоть и безысходность.
И глубоко внутри голос (или рядом - жена) пилит - "а ведь на их месте мог бы быть я".
Ведь это так просто - прийти, выпить кофе, закусить шаровым сникерсом в ОП, подписать пару бумажек, занести катлету- и стать успешным, стать хозяином жизни, стать лендлордом. Это так просто - но уже недосягаемо. Как зазеркалье.

Трибека - вампир. Питается чужой ненавистью.

Неординарная личность. Интересно пишет.
Почему не отдал коньяк понимаю. Был готов отправить, но слишком надавили на посыпание голову пеплом. Чуть перегнули палку и пошло отрицание. Если бы не этот фейл (никогда не поздно исправить), можно было присвоить звание "дописувач гiлки номер один".


трибека взломала учетку Влада
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:50

  airmax78 написав:
  Карем написав:
  airmax78 написав:Эпоха закончилась:Триумфа больше нет. Его закрыли другие дома с большинства ракурсов. Теперь всех встречают башни Новолипок. Печально. Как же скоротечна земная слава. Особенно в Киеве. Лайфхак: покупать квартиры в домах, построенных по красным линиям.

можно увидеть карту с красными линиями?

Условно: тротуары всех улиц. Чем центральнее и шире улица - тем меньше вероятность, что что-то закроет вам горизонт. Идеальный вариант: Чикага.

імхо, жесть а не порада :roll: мати під вікном шумний і загазований проспект, жити в центрі на любителя, ... мій ідеал Голосіївський р-н, мати зручне транспортне сполучення, сусідство з ВДНХ та можливість їздити на вєліку по Голосіївському лісу, +місця для BBQ під боком,
... хоча, якщо виключити центральність, ЖК Метрополіс підійде під озвучений критерій, там пересічення червонющих ліній :mrgreen:
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