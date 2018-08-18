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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 вер, 2019 22:07
TylerTruman_ написав:
мій ідеал Голосіївський р-н, мати зручне транспортне сполучення, сусідство з ВДНХ та можливість їздити на вєліку по Голосіївському лісу, +місця для BBQ під боком,
дэ жывэш?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 21 вер, 2019 22:18
Vlad442 написав: zzzzzz написав:
Кличко написал письмо Зеленскому , просит разработать Закон, в котором будет разрешено долгостои достраивать за деньги местного бюджета.
Я пока не буду никак комментировать данное письмо, хочу послушать что думает уважаемая громада этого форума.
1 Кличко непосредственно приложил руку к появлению этих долгостроев. Рейдерская атака на Аркаду, которая в ответ остановила стройки
, это его рук дело.
2 Кличко хочет остаться мэром, поэтому будет предлагать что угодно.
3 Кличко очень любит пилить бюджетные деньги, а тут кормушка не десятилетия.
4 За Кличко стоят строительные компании, которые не прочь нажиться и, заодно, убрать конкурентов.
є інформація, що буде розморозка Евріки, а за нею буде оновлений прайс із новими цінами і буде подальше ступінчате підняття, Евріка
туземун
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Додано: Суб 21 вер, 2019 22:18
Карем
hume написав: Карем написав: antonivs3 написав:
Народ, зара тре ваше мнение, еще лучше, если мнение от тех, кто непосредственно сталкивался: что думаете о "Шервуде"? Плюсы, минусы.
Чуть ли не единственное здание современной постройки, от которого не хочется ни отворачиваться, ни зажмуриться. Ценник, при сомнительном расположении, велик, но сам дом и непосредственно двор чрезвычайно для меня привлекательны. Внимаю.
Хороший в дом в плохом месте. Это как ОР. Перспектив нет. Покупая там квартиру должны понимать что за эти деньги вы ее уде никогда не продадите
Это не помешало им распродать три секции. Оправдать цену метра можно было бы если бы дом стоял где то по адресу Г Сталинграда 10, сугубо моё мнение. А так хз, метроха, бомжи, развязка с нереальным потоком транспорта, самая грязная точка воздуха оболонского района, толпы курсирующих киевлян и гостей столицы
, при покупке апартаментов, надеюсь не продавать ни за какие деньги.Hume
, вы явно ошиблись адресом, или говорите про какой-то другой "Шервуд"
Востаннє редагувалось antonivs3
в Суб 21 вер, 2019 22:21, всього редагувалось 2 разів.
Ваш Зепутат
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Додано: Суб 21 вер, 2019 22:19
TylerTruman_ написав:
імхо, жесть а не порада
мати під вікном шумний і загазований проспект, жити в центрі на любителя, ... мій ідеал Голосіївський р-н, мати зручне транспортне сполучення, сусідство з ВДНХ та можливість їздити на вєліку по Голосіївському лісу, +місця для BBQ під боком,
... хоча, якщо виключити центральність, ЖК Метрополіс підійде під озвучений критерій, там пересічення червонющих ліній
Ну проехали вы раз по лесу, два. И дальше что? А каждый день стоять в пробке на Голосеевском проспекте - да ну нафиг. Жить надо там, где все близко. В Киеве средний класс все еще может позволить себе жить в центре. В большинстве столиц Европы центр уже не для среднего класса.
Востаннє редагувалось airmax78
в Суб 21 вер, 2019 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 22:19
Прохожий написав: TylerTruman_ написав:
мій ідеал Голосіївський р-н, мати зручне транспортне сполучення, сусідство з ВДНХ та можливість їздити на вєліку по Голосіївському лісу, +місця для BBQ під боком,
дэ жывэш?
Теремки, по сусідству із ТРЦ Магелан
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Додано: Суб 21 вер, 2019 22:22
airmax78 написав: TylerTruman_ написав:
імхо, жесть а не порада
мати під вікном шумний і загазований проспект, жити в центрі на любителя, ... мій ідеал Голосіївський р-н, мати зручне транспортне сполучення, сусідство з ВДНХ та можливість їздити на вєліку по Голосіївському лісу, +місця для BBQ під боком,
... хоча, якщо виключити центральність, ЖК Метрополіс підійде під озвучений критерій, там пересічення червонющих ліній
Ну проехали вы раз по лесу, два. И дальше что? А каждый день стоять в пробке на Голосеевском проспекте - да ну нафиг. Жить надо там, где все близко. Средний класс все еще может позволить себе жить в центре. В большинстве столиц Европы центр уже не для среднего класса.
мені в центр в час пік рідко потрібно, офіс поблизу житла також благодать
а на рахунок 1-2-3 - це зелений р-н і активний лайфстайл, жиртрестам і любителям бетонного гето типу ПОХа незрозуміти
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Додано: Суб 21 вер, 2019 22:27
TylerTruman_ написав: Прохожий написав: TylerTruman_ написав:
мій ідеал Голосіївський р-н, мати зручне транспортне сполучення, сусідство з ВДНХ та можливість їздити на вєліку по Голосіївському лісу, +місця для BBQ під боком,
дэ жывэш?
Теремки, по сусідству із ТРЦ Магелан
цэ добрэ
хфото МОПов даш?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 21 вер, 2019 22:28
TylerTruman_ написав: airmax78 написав: TylerTruman_ написав:
імхо, жесть а не порада
мати під вікном шумний і загазований проспект, жити в центрі на любителя, ... мій ідеал Голосіївський р-н, мати зручне транспортне сполучення, сусідство з ВДНХ та можливість їздити на вєліку по Голосіївському лісу, +місця для BBQ під боком,
... хоча, якщо виключити центральність, ЖК Метрополіс підійде під озвучений критерій, там пересічення червонющих ліній
Ну проехали вы раз по лесу, два. И дальше что? А каждый день стоять в пробке на Голосеевском проспекте - да ну нафиг. Жить надо там, где все близко. Средний класс все еще может позволить себе жить в центре. В большинстве столиц Европы центр уже не для среднего класса.
мені в центр в час пік рідко потрібно, офіс поблизу житла також благодать
а на рахунок 1-2-3 - це зелений р-н і активний лайфстайл, жиртрестам і любителям бетонного гето типу ПОХа незрозуміти
Ну это отлично. Но Теремки - это не Киев. +/- такое же бетонное гетто как и ПОХ.
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