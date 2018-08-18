МОПи в новобудовах - аргумент ,
... а на рахунок центра і Теремки - не Київ, заслуговує уваги чарівний Київ від Скрипіна
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Додано: Суб 21 вер, 2019 22:41
МОПи в новобудовах - аргумент ,
... а на рахунок центра і Теремки - не Київ, заслуговує уваги чарівний Київ від Скрипіна
Додано: Суб 21 вер, 2019 22:49
Ну ОК, Скрипин может говорить что угодно, но его коллега Лещенко пожертвовал политической карьерой ради большой квартиры. И, почему-то, не на Теремках. Ради квартиры на Теремках бы не пожертвовал. Поэтому Теремки рулят - скромность украшает.
PS А на какой это второй этаж у него лестница в хруще?!
PPS Скрипин, купи нормальную квартиру!
Додано: Суб 21 вер, 2019 22:53
Я хотел понять, есть ли на olx объект похожий на то, что вы хотите сделать из трешки и стоит ли он 100куе? Т.е. насколько оправдано ваше ожидание по доходности?
Додано: Суб 21 вер, 2019 23:23
а что именно вы смотрите в шервуде??? самый треш там это опенспейс планировка овер 100м2 и панорамное окна только на одной стене. Полная жесть. Даже трешку не получится сделать, будет или гостинная без окна, или одна спальня без окна. Да и по самим окнам есть моменты--слышал что они лопаются-трескаются, а в таком доме заменить их будет очень недешево, и замена эта будет уже за ваш счет.
Если че--вот планировка о которой я говорю.
как не крути--а 103 м2 для двухи многовато, а третью нормальную комнату с окном сделать не получается. Или вы другую планировку смотрите???
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Суб 21 вер, 2019 23:26
при чому ту, що угодно? жив би в бізнесі між хрущами/сталінками той самий трешак був би по сусідству, і це центр європейської столиці чи ви думаєте він стане щасливішим із моднимими мопами і більш статусними сусідами? деяким людям може потрібно жити в атмосфері де багато об'єктів критики, бо без цього не їх життя
... а Теремки я не ідеалізував, це те що маю зараз, як і проблемну інвестицію в Евріку, ... в моєму приорітеті Голосіївський р-н, якщо горити про вторинний ринок, то ЖК Жокей, Венеція, Лікоград та Сонячна Брама норм варінти, імхо
Додано: Суб 21 вер, 2019 23:43
А я все думал: кто же это все покупает, на окраине города по совсем недетскими ценами. А вот кто.
Додано: Суб 21 вер, 2019 23:48
Я то думал, что Скрыпин расскажет как чудесно жить на Теремках. А оказывается Скрыпин рассказывает какой ужОс творится в его доме и дворе и на Бульварно-Кудрявской. А вы предложите ему поменять свой убитый хрущик на БК на чудесную двушку в Ликограде. Интересно на каком языке он вам ответит.
Додано: Суб 21 вер, 2019 23:55
Зачем пробка если есть метро ?
В большинстве столиц Европы центр не комфортен для проживания, там нет ни среднего ни высокого класса, 90% комерция или аренда туристам.
Живут в отдельных комфортных районах где таки все есть и все близко. Центр онли для туристов и бомжей.
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