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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1784178517861787>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 22:41

МОПи в новобудовах - аргумент 8) ,
... а на рахунок центра і Теремки - не Київ, заслуговує уваги чарівний Київ від Скрипіна :mrgreen:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 22:49

  TylerTruman_ написав:МОПи в новобудовах - аргумент 8) ,
... а на рахунок центра і Теремки - не Київ, заслуговує уваги чарівний Київ від Скрипіна :mrgreen:

Ну ОК, Скрипин может говорить что угодно, но его коллега Лещенко пожертвовал политической карьерой ради большой квартиры. И, почему-то, не на Теремках. Ради квартиры на Теремках бы не пожертвовал. Поэтому Теремки рулят - скромность украшает.
PS А на какой это второй этаж у него лестница в хруще?!
PPS Скрипин, купи нормальную квартиру!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 22:53

  Прохожий написав:change_pm
Я не понял к чему это и какие ко мне вопросы...
приведення вами ссылка реальное УГ в хруще
сформируйте вопрос конкрентней


Я хотел понять, есть ли на olx объект похожий на то, что вы хотите сделать из трешки и стоит ли он 100куе? Т.е. насколько оправдано ваше ожидание по доходности?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 23:23

  antonivs3 написав:Народ, зара тре ваше мнение, еще лучше, если мнение от тех, кто непосредственно сталкивался: что думаете о "Шервуде"? Плюсы, минусы.
Чуть ли не единственное здание современной постройки, от которого не хочется ни отворачиваться, ни зажмуриться. Ценник, при сомнительном расположении, велик, но сам дом и непосредственно двор чрезвычайно для меня привлекательны. Внимаю.


а что именно вы смотрите в шервуде??? самый треш там это опенспейс планировка овер 100м2 и панорамное окна только на одной стене. Полная жесть. Даже трешку не получится сделать, будет или гостинная без окна, или одна спальня без окна. Да и по самим окнам есть моменты--слышал что они лопаются-трескаются, а в таком доме заменить их будет очень недешево, и замена эта будет уже за ваш счет.

Если че--вот планировка о которой я говорю.

https://www.olx.ua/obyavlenie/novyy-zhk ... 0;promoted

как не крути--а 103 м2 для двухи многовато, а третью нормальную комнату с окном сделать не получается. Или вы другую планировку смотрите???
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 23:26

  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:МОПи в новобудовах - аргумент 8) ,
... а на рахунок центра і Теремки - не Київ, заслуговує уваги чарівний Київ від Скрипіна :mrgreen:

Ну ОК, Скрипин может говорить что угодно, но его коллега Лещенко пожертвовал политической карьерой ради большой квартиры. И, почему-то, не на Теремках. Ради квартиры на Теремках бы не пожертвовал. Поэтому Теремки рулят - скромность украшает.
PS А на какой это второй этаж у него лестница в хруще?!
PPS Скрипин, купи нормальную квартиру!

при чому ту, що угодно? жив би в бізнесі між хрущами/сталінками той самий трешак був би по сусідству, і це центр європейської столиці :mrgreen: чи ви думаєте він стане щасливішим із моднимими мопами і більш статусними сусідами? деяким людям може потрібно жити в атмосфері де багато об'єктів критики, бо без цього не їх життя :lol:
... а Теремки я не ідеалізував, це те що маю зараз, як і проблемну інвестицію в Евріку, ... в моєму приорітеті Голосіївський р-н, якщо горити про вторинний ринок, то ЖК Жокей, Венеція, Лікоград та Сонячна Брама норм варінти, імхо :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 23:43

А я все думал: кто же это все покупает, на окраине города по совсем недетскими ценами. А вот кто.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 23:48

  TylerTruman_ написав:при чому ту, що угодно? жив би в бізнесі між хрущами/сталінками той самий трешак був би по сусідству, і це центр європейської столиці :mrgreen: чи ви думаєте він стане щасливішим із моднимими мопами і більш статусними сусідами? деяким людям може потрібно жити в атмосфері де багато об'єктів критики, бо без цього не їх життя :lol:

Я то думал, что Скрыпин расскажет как чудесно жить на Теремках. А оказывается Скрыпин рассказывает какой ужОс творится в его доме и дворе и на Бульварно-Кудрявской. А вы предложите ему поменять свой убитый хрущик на БК на чудесную двушку в Ликограде. Интересно на каком языке он вам ответит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 23:55

  airmax78 написав:Ну проехали вы раз по лесу, два. И дальше что? А каждый день стоять в пробке на Голосеевском проспекте - да ну нафиг. Жить надо там, где все близко. В Киеве средний класс все еще может позволить себе жить в центре. В большинстве столиц Европы центр уже не для среднего класса.


Зачем пробка если есть метро ?

В большинстве столиц Европы центр не комфортен для проживания, там нет ни среднего ни высокого класса, 90% комерция или аренда туристам.

Живут в отдельных комфортных районах где таки все есть и все близко. Центр онли для туристов и бомжей.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 23:58

  airmax78 написав:А я все думал: кто же это все покупает, на окраине города по совсем недетскими ценами. А вот кто.

окраїна поняття широке, ... Теремки та Троєщина, як кажуть в Одесі, дві великі різниці, ... або той же ФТ симпатичніший центрального НЛ :roll: ,
а тих, хто живе за містом ви як класифікуєте?
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 00:04

  Alex6 написав:
  airmax78 написав:Ну проехали вы раз по лесу, два. И дальше что? А каждый день стоять в пробке на Голосеевском проспекте - да ну нафиг. Жить надо там, где все близко. В Киеве средний класс все еще может позволить себе жить в центре. В большинстве столиц Европы центр уже не для среднего класса.


Зачем пробка если есть метро ?

В большинстве столиц Европы центр не комфортен для проживания, там нет ни среднего ни высокого класса, 90% комерция или аренда туристам.

Живут в отдельных комфортных районах где таки все есть и все близко. Центр онли для туристов и бомжей.

життя в сабьорбах західних міст на любителя, багато часу на дорогу затрачається, якщо працюєш в місті, ... а благополучні спальніки, звісно, там комфортні, ключове слово "благополучні"
TylerTruman_
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