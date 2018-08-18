Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
TylerTruman_ написав:МОПи в новобудовах - аргумент , ... а на рахунок центра і Теремки - не Київ, заслуговує уваги чарівний Київ від Скрипіна
Ну ОК, Скрипин может говорить что угодно, но его коллега Лещенко пожертвовал политической карьерой ради большой квартиры. И, почему-то, не на Теремках. Ради квартиры на Теремках бы не пожертвовал. Поэтому Теремки рулят - скромность украшает. PS А на какой это второй этаж у него лестница в хруще?! PPS Скрипин, купи нормальную квартиру!
antonivs3 написав:Народ, зара тре ваше мнение, еще лучше, если мнение от тех, кто непосредственно сталкивался: что думаете о "Шервуде"? Плюсы, минусы. Чуть ли не единственное здание современной постройки, от которого не хочется ни отворачиваться, ни зажмуриться. Ценник, при сомнительном расположении, велик, но сам дом и непосредственно двор чрезвычайно для меня привлекательны. Внимаю.
а что именно вы смотрите в шервуде??? самый треш там это опенспейс планировка овер 100м2 и панорамное окна только на одной стене. Полная жесть. Даже трешку не получится сделать, будет или гостинная без окна, или одна спальня без окна. Да и по самим окнам есть моменты--слышал что они лопаются-трескаются, а в таком доме заменить их будет очень недешево, и замена эта будет уже за ваш счет.
TylerTruman_ написав:МОПи в новобудовах - аргумент , ... а на рахунок центра і Теремки - не Київ, заслуговує уваги чарівний Київ від Скрипіна
Ну ОК, Скрипин может говорить что угодно, но его коллега Лещенко пожертвовал политической карьерой ради большой квартиры. И, почему-то, не на Теремках. Ради квартиры на Теремках бы не пожертвовал. Поэтому Теремки рулят - скромность украшает. PS А на какой это второй этаж у него лестница в хруще?! PPS Скрипин, купи нормальную квартиру!
при чому ту, що угодно? жив би в бізнесі між хрущами/сталінками той самий трешак був би по сусідству, і це центр європейської столиці чи ви думаєте він стане щасливішим із моднимими мопами і більш статусними сусідами? деяким людям може потрібно жити в атмосфері де багато об'єктів критики, бо без цього не їх життя ... а Теремки я не ідеалізував, це те що маю зараз, як і проблемну інвестицію в Евріку, ... в моєму приорітеті Голосіївський р-н, якщо горити про вторинний ринок, то ЖК Жокей, Венеція, Лікоград та Сонячна Брама норм варінти, імхо
TylerTruman_ написав:при чому ту, що угодно? жив би в бізнесі між хрущами/сталінками той самий трешак був би по сусідству, і це центр європейської столиці чи ви думаєте він стане щасливішим із моднимими мопами і більш статусними сусідами? деяким людям може потрібно жити в атмосфері де багато об'єктів критики, бо без цього не їх життя
Я то думал, что Скрыпин расскажет как чудесно жить на Теремках. А оказывается Скрыпин рассказывает какой ужОс творится в его доме и дворе и на Бульварно-Кудрявской. А вы предложите ему поменять свой убитый хрущик на БК на чудесную двушку в Ликограде. Интересно на каком языке он вам ответит.
airmax78 написав:Ну проехали вы раз по лесу, два. И дальше что? А каждый день стоять в пробке на Голосеевском проспекте - да ну нафиг. Жить надо там, где все близко. В Киеве средний класс все еще может позволить себе жить в центре. В большинстве столиц Европы центр уже не для среднего класса.
Зачем пробка если есть метро ?
В большинстве столиц Европы центр не комфортен для проживания, там нет ни среднего ни высокого класса, 90% комерция или аренда туристам.
Живут в отдельных комфортных районах где таки все есть и все близко. Центр онли для туристов и бомжей.
airmax78 написав:Ну проехали вы раз по лесу, два. И дальше что? А каждый день стоять в пробке на Голосеевском проспекте - да ну нафиг. Жить надо там, где все близко. В Киеве средний класс все еще может позволить себе жить в центре. В большинстве столиц Европы центр уже не для среднего класса.
Зачем пробка если есть метро ?
В большинстве столиц Европы центр не комфортен для проживания, там нет ни среднего ни высокого класса, 90% комерция или аренда туристам.
Живут в отдельных комфортных районах где таки все есть и все близко. Центр онли для туристов и бомжей.
життя в сабьорбах західних міст на любителя, багато часу на дорогу затрачається, якщо працюєш в місті, ... а благополучні спальніки, звісно, там комфортні, ключове слово "благополучні"