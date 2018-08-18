Додано: Суб 21 вер, 2019 23:23

antonivs3 написав: Народ, зара тре ваше мнение, еще лучше, если мнение от тех, кто непосредственно сталкивался: что думаете о "Шервуде"? Плюсы, минусы.

Чуть ли не единственное здание современной постройки, от которого не хочется ни отворачиваться, ни зажмуриться. Ценник, при сомнительном расположении, велик, но сам дом и непосредственно двор чрезвычайно для меня привлекательны. Внимаю. Народ, зара тре ваше мнение, еще лучше, если мнение от тех, кто непосредственно сталкивался: что думаете о "Шервуде"? Плюсы, минусы.Чуть ли не единственное здание современной постройки, от которого не хочется ни отворачиваться, ни зажмуриться. Ценник, при сомнительном расположении, велик, но сам дом и непосредственно двор чрезвычайно для меня привлекательны. Внимаю.

а что именно вы смотрите в шервуде??? самый треш там это опенспейс планировка овер 100м2 и панорамное окна только на одной стене. Полная жесть. Даже трешку не получится сделать, будет или гостинная без окна, или одна спальня без окна. Да и по самим окнам есть моменты--слышал что они лопаются-трескаются, а в таком доме заменить их будет очень недешево, и замена эта будет уже за ваш счет.Если че--вот планировка о которой я говорю.как не крути--а 103 м2 для двухи многовато, а третью нормальную комнату с окном сделать не получается. Или вы другую планировку смотрите???