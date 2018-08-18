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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1784178517861787

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 00:07

  TylerTruman_ написав:
  Alex6 написав:
  airmax78 написав:Ну проехали вы раз по лесу, два. И дальше что? А каждый день стоять в пробке на Голосеевском проспекте - да ну нафиг. Жить надо там, где все близко. В Киеве средний класс все еще может позволить себе жить в центре. В большинстве столиц Европы центр уже не для среднего класса.


Зачем пробка если есть метро ?

В большинстве столиц Европы центр не комфортен для проживания, там нет ни среднего ни высокого класса, 90% комерция или аренда туристам.

Живут в отдельных комфортных районах где таки все есть и все близко. Центр онли для туристов и бомжей.

життя в сабьорбах західних міст на любителя, багато часу на дорогу затрачається, якщо працюєш в місті, ... а благополучні спальніки, звісно, там комфортні, ключове слово "благополучні"


так воно в місці, і транспорт там чудовий, і там нема дурні з діловими центрами посеред міст, і корків в центрі там нема таких як у нас бо парковка свого корита в центрі 2 евро за годину :lol:
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 00:14

Вот нашел такой ментарий сегодня: "Квартиры сейчас ударно разбирают под арендный бизнес. У меня лично просто поток клиентов от США до Израиля, приобретающих кто две, кто три, кто пять, а кто и десять квартир под арендный бизнес. И только новостройки. Для иностранцев иметь 11-12% годовых (чистыми) — просто счастье. А киевляне и гости столицы потом будут ежемесячно платить им деньги (так как денег на своё жильё у большинства наших сограждан нет, а вменяемого ипотечного кредитования пока не предвидится).
Так что не всё так радужно, увы."

Что думаете?
iriverix
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 00:26

  iriverix написав:Вот нашел такой ментарий сегодня: "Квартиры сейчас ударно разбирают под арендный бизнес. У меня лично просто поток клиентов от США до Израиля, приобретающих кто две, кто три, кто пять, а кто и десять квартир под арендный бизнес. И только новостройки. Для иностранцев иметь 11-12% годовых (чистыми) — просто счастье. А киевляне и гости столицы потом будут ежемесячно платить им деньги (так как денег на своё жильё у большинства наших сограждан нет, а вменяемого ипотечного кредитования пока не предвидится).
Так что не всё так радужно, увы."

Что думаете?


про 11-12% годовых им врут, при покупке готовой в новострое реально 7-9%

но их наплыв через пару-тройку лет опустит эту планку до 3-4%

10% останется лиш у профи которые хорошо здесь ориентируются и держат руку на пульсе

не профи даже сегодня могут иметь только 3%, если не ходовой объект и не гонятся за эффективностью
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 00:27

  Alex6 написав:так воно в місці, і транспорт там чудовий, і там нема дурні з діловими центрами посеред міст, і корків в центрі там нема таких як у нас бо парковка свого корита в центрі 2 евро за годину :lol:

перестаньте, ну що в тому, що Антоновича дикарськи запаркована? бізнес-клас по сусідству із трешовими сталінками/хрущами та різним постсовком, хоч дуже строкато, зате центр і чикага :mrgreen:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 00:35

  iriverix написав:Вот нашел такой ментарий сегодня: "Квартиры сейчас ударно разбирают под арендный бизнес. У меня лично просто поток клиентов от США до Израиля, приобретающих кто две, кто три, кто пять, а кто и десять квартир под арендный бизнес. И только новостройки. Для иностранцев иметь 11-12% годовых (чистыми) — просто счастье. А киевляне и гости столицы потом будут ежемесячно платить им деньги (так как денег на своё жильё у большинства наших сограждан нет, а вменяемого ипотечного кредитования пока не предвидится).
Так что не всё так радужно, увы."

Что думаете?

думаю, в майбутньому те що КАН будує буде цінитися (як мінімум ліквід), правильна тенденція, а із точковими і хайповими бізнесами за н лямів будуть попадоси, особливо при грн. девалі :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 00:57

  Alex6 написав:
  airmax78 написав:Ну проехали вы раз по лесу, два. И дальше что? А каждый день стоять в пробке на Голосеевском проспекте - да ну нафиг. Жить надо там, где все близко. В Киеве средний класс все еще может позволить себе жить в центре. В большинстве столиц Европы центр уже не для среднего класса.


Зачем пробка если есть метро ?

В большинстве столиц Европы центр не комфортен для проживания, там нет ни среднего ни высокого класса, 90% комерция или аренда туристам.

Живут в отдельных комфортных районах где таки все есть и все близко. Центр онли для туристов и бомжей.

Ага.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 01:01

  TylerTruman_ написав:
  iriverix написав:Вот нашел такой ментарий сегодня: "Квартиры сейчас ударно разбирают под арендный бизнес. У меня лично просто поток клиентов от США до Израиля, приобретающих кто две, кто три, кто пять, а кто и десять квартир под арендный бизнес. И только новостройки. Для иностранцев иметь 11-12% годовых (чистыми) — просто счастье. А киевляне и гости столицы потом будут ежемесячно платить им деньги (так как денег на своё жильё у большинства наших сограждан нет, а вменяемого ипотечного кредитования пока не предвидится).
Так что не всё так радужно, увы."

Что думаете?

думаю, в майбутньому те що КАН будує буде цінитися (як мінімум ліквід), правильна тенденція, а із точковими і хайповими бізнесами за н лямів будуть попадоси, особливо при грн. девалі :roll:

КАН будує Тетріс.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 01:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пока есть возможность покупать в центре - покупайте. Такого добра как ФТ или Варшавский вам в ипенях еще настроят столько, сколько скушаете. А центр - не резиновый.
airmax78
 
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