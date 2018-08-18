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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 22 вер, 2019 00:07
TylerTruman_ написав: Alex6 написав: airmax78 написав:
Ну проехали вы раз по лесу, два. И дальше что? А каждый день стоять в пробке на Голосеевском проспекте - да ну нафиг. Жить надо там, где все близко. В Киеве средний класс все еще может позволить себе жить в центре. В большинстве столиц Европы центр уже не для среднего класса.
Зачем пробка если есть метро ?
В большинстве столиц Европы центр не комфортен для проживания, там нет ни среднего ни высокого класса, 90% комерция или аренда туристам.
Живут в отдельных комфортных районах где таки все есть и все близко. Центр онли для туристов и бомжей.
життя в сабьорбах західних міст на любителя, багато часу на дорогу затрачається, якщо працюєш в місті, ... а благополучні спальніки, звісно, там комфортні, ключове слово "благополучні"
так воно в місці, і транспорт там чудовий, і там нема дурні з діловими центрами посеред міст, і корків в центрі там нема таких як у нас бо парковка свого корита в центрі 2 евро за годину
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Додано: Нед 22 вер, 2019 00:14
Вот нашел такой ментарий сегодня: "Квартиры сейчас ударно разбирают под арендный бизнес. У меня лично просто поток клиентов от США до Израиля, приобретающих кто две, кто три, кто пять, а кто и десять квартир под арендный бизнес. И только новостройки. Для иностранцев иметь 11-12% годовых (чистыми) — просто счастье. А киевляне и гости столицы потом будут ежемесячно платить им деньги (так как денег на своё жильё у большинства наших сограждан нет, а вменяемого ипотечного кредитования пока не предвидится).
Так что не всё так радужно, увы."
Что думаете?
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Додано: Нед 22 вер, 2019 00:26
iriverix написав:
Вот нашел такой ментарий сегодня: "Квартиры сейчас ударно разбирают под арендный бизнес. У меня лично просто поток клиентов от США до Израиля, приобретающих кто две, кто три, кто пять, а кто и десять квартир под арендный бизнес. И только новостройки. Для иностранцев иметь 11-12% годовых (чистыми) — просто счастье. А киевляне и гости столицы потом будут ежемесячно платить им деньги (так как денег на своё жильё у большинства наших сограждан нет, а вменяемого ипотечного кредитования пока не предвидится).
Так что не всё так радужно, увы."
Что думаете?
про 11-12% годовых им врут, при покупке готовой в новострое реально 7-9%
но их наплыв через пару-тройку лет опустит эту планку до 3-4%
10% останется лиш у профи которые хорошо здесь ориентируются и держат руку на пульсе
не профи даже сегодня могут иметь только 3%, если не ходовой объект и не гонятся за эффективностью
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Додано: Нед 22 вер, 2019 00:35
iriverix написав:
Вот нашел такой ментарий сегодня: "Квартиры сейчас ударно разбирают под арендный бизнес. У меня лично просто поток клиентов от США до Израиля, приобретающих кто две, кто три, кто пять, а кто и десять квартир под арендный бизнес. И только новостройки. Для иностранцев иметь 11-12% годовых (чистыми) — просто счастье. А киевляне и гости столицы потом будут ежемесячно платить им деньги (так как денег на своё жильё у большинства наших сограждан нет, а вменяемого ипотечного кредитования пока не предвидится).
Так что не всё так радужно, увы."
Что думаете?
думаю, в майбутньому те що КАН будує буде цінитися (як мінімум ліквід), правильна тенденція, а із точковими і хайповими бізнесами за н лямів будуть попадоси, особливо при грн. девалі
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Додано: Нед 22 вер, 2019 00:57
Alex6 написав: airmax78 написав:
Ну проехали вы раз по лесу, два. И дальше что? А каждый день стоять в пробке на Голосеевском проспекте - да ну нафиг. Жить надо там, где все близко. В Киеве средний класс все еще может позволить себе жить в центре. В большинстве столиц Европы центр уже не для среднего класса.
Зачем пробка если есть метро ?
В большинстве столиц Европы центр не комфортен для проживания, там нет ни среднего ни высокого класса, 90% комерция или аренда туристам.
Живут в отдельных комфортных районах где таки все есть и все близко. Центр онли для туристов и бомжей.
Ага.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 01:01
TylerTruman_ написав: iriverix написав:
Вот нашел такой ментарий сегодня: "Квартиры сейчас ударно разбирают под арендный бизнес. У меня лично просто поток клиентов от США до Израиля, приобретающих кто две, кто три, кто пять, а кто и десять квартир под арендный бизнес. И только новостройки. Для иностранцев иметь 11-12% годовых (чистыми) — просто счастье. А киевляне и гости столицы потом будут ежемесячно платить им деньги (так как денег на своё жильё у большинства наших сограждан нет, а вменяемого ипотечного кредитования пока не предвидится).
Так что не всё так радужно, увы."
Что думаете?
думаю, в майбутньому те що КАН будує буде цінитися (як мінімум ліквід), правильна тенденція, а із точковими і хайповими бізнесами за н лямів будуть попадоси, особливо при грн. девалі
КАН будує Тетріс.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 01:03
Пока есть возможность покупать в центре - покупайте. Такого добра как ФТ или Варшавский вам в ипенях еще настроят столько, сколько скушаете. А центр - не резиновый.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 07:37
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Додано: Нед 22 вер, 2019 08:20
iriverix написав:Вот нашел такой ментарий сегодня: "Квартиры сейчас ударно разбирают под арендный бизнес. У меня лично просто поток клиентов от США до Израиля, приобретающих кто две, кто три, кто пять, а кто и десять квартир под арендный бизнес. И только новостройки. Для иностранцев иметь 11-12% годовых (чистыми) — просто счастье. А киевляне и гости столицы потом будут ежемесячно платить им деньги (так как денег на своё жильё у большинства наших сограждан нет, а вменяемого ипотечного кредитования пока не предвидится).
Так что не всё так радужно, увы."
Что думаете?
Что то поток никто не видит в ОП.
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