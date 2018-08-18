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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 вер, 2019 08:23
airmax78 написав:Пока есть возможность покупать в центре - покупайте. Такого добра как ФТ или Варшавский вам в ипенях еще настроят столько, сколько скушаете. А центр - не резиновый.
Именно потому я беру Медовый, Оранж сити, а не теремки.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 08:41
TylerTruman_ написав: airmax78 написав:
А я все думал: кто же это все покупает, на окраине города
по совсем недетскими ценами. А вот кто.
окраїна поняття широке, ... Теремки та Троєщина, як кажуть в Одесі, дві великі різниці, ... або той же ФТ симпатичніший центрального НЛ
,
а тих, хто живе за містом ви як класифікуєте?
За городом живут богатые люди которые могут себе это позволить.
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- Подякували: 507 раз.
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