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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1785178617871788

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 08:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Пока есть возможность покупать в центре - покупайте. Такого добра как ФТ или Варшавский вам в ипенях еще настроят столько, сколько скушаете. А центр - не резиновый.
Именно потому я беру Медовый, Оранж сити, а не теремки.

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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 08:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:А я все думал: кто же это все покупает, на окраине города по совсем недетскими ценами. А вот кто.

окраїна поняття широке, ... Теремки та Троєщина, як кажуть в Одесі, дві великі різниці, ... або той же ФТ симпатичніший центрального НЛ :roll: ,
а тих, хто живе за містом ви як класифікуєте?
За городом живут богатые люди которые могут себе это позволить.

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З нами з: 20.04.08
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Подякували: 507 раз.
 
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