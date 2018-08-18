Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 вер, 2019 08:23
airmax78 написав:Пока есть возможность покупать в центре - покупайте. Такого добра как ФТ или Варшавский вам в ипенях еще настроят столько, сколько скушаете. А центр - не резиновый.
Именно потому я беру Медовый, Оранж сити, а не теремки.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 08:41
TylerTruman_ написав: airmax78 написав:
А я все думал:
кто же это все покупает, на окраине города
по совсем недетскими ценами. А вот кто.
окраїна поняття широке, ... Теремки та Троєщина, як кажуть в Одесі, дві великі різниці, ... або той же ФТ симпатичніший центрального НЛ
,
а тих, хто живе за містом ви як класифікуєте?
За городом живут богатые люди которые могут себе это позволить.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 08:58
Жека79 написав: antonivs3 написав:
Народ, зара тре ваше мнение, еще лучше, если мнение от тех, кто непосредственно сталкивался: что думаете о "Шервуде"? Плюсы, минусы.
Чуть ли не единственное здание современной постройки, от которого не хочется ни отворачиваться, ни зажмуриться. Ценник, при сомнительном расположении, велик, но сам дом и непосредственно двор чрезвычайно для меня привлекательны. Внимаю.
а что именно вы смотрите в шервуде??? самый треш там это опенспейс планировка овер 100м2 и панорамное окна только на одной стене. Полная жесть. Даже трешку не получится сделать, будет или гостинная без окна, или одна спальня без окна. Да и по самим окнам есть моменты--слышал что они лопаются-трескаются, а в таком доме заменить их будет очень недешево, и замена эта будет уже за ваш счет.
Если че--вот планировка о которой я говорю.
https://www.olx.ua/obyavlenie/novyy-zhk ... 0;promoted
как не крути--а 103 м2 для двухи многовато, а третью нормальную комнату с окном сделать не получается. Или вы другую планировку смотрите???
Классический пример жадности застройщика когда хочется больше налепить квадратных метров но фасада на всех не хватает, поэтому квартира идет не вдоль фасада а вглубь.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 09:34
Прохожий написав: investorkiev написав: Прохожий написав:
тут такое дело, почитал влада442го...против течения...купил 3к...
отличная планировка с эркером, из 1го окна вид на ДХ, из другого на Скайлайн
думаю сделать 2бедрум с гостинной-кухней 20м2
под чистовую отделку и отправить за 120-130куе
ну или сделать полный ремонт и сдавать за 1,5куе
что скажет сообщество?
По чем купили, сколько метров?
66м2
сделка закрыта за 70куе овер
апд
черт попутал влезть в совкошлак но локация и потенциал....
Бл. Леси Украинки 20/22 ?
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Додано: Нед 22 вер, 2019 09:43
Оранжевый-хит сезона написав: TylerTruman_ написав: airmax78 написав:
А я все думал:
кто же это все покупает, на окраине города
по совсем недетскими ценами. А вот кто.
окраїна поняття широке, ... Теремки та Троєщина, як кажуть в Одесі, дві великі різниці, ... або той же ФТ симпатичніший центрального НЛ
,
а тих, хто живе за містом ви як класифікуєте?
За городом живут богатые люди которые могут себе это позволить.
Та да. В радиусе 30 км от Киева плотность богатых людей зашкаливает. Борщаговка, Ирпень, Буча, Погребы, Боярка...
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airmax78
в Нед 22 вер, 2019 10:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 10:02
TylerTruman_ написав:
є інформація, що буде розморозка Евріки, а за нею буде оновлений прайс із новими цінами і буде подальше ступінчате підняття, Евріка туземун
Вот яркий пример, как остановка стройки (и гривнеукрепляж) надула цены на готовое. Мир сошел с ума. Конечно, может, это не цены, а хотелки.
Студия 33 метра с дешевой косметикой, где оставили линолеум и двери от застройщика и поленились спрятать трубы, выставляется за 58000.
https://www.olx.ua/obyavlenie/lomonosov ... 4f536d55df
Однушка с более качественным ремонтом 69000
https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevo ... 30142f9ee5
В сданных домах в продаже всего две квартиры. Двушек нет вообще.
Вот еще в соседнем доме Лико однушка под ремонт 40 м (если посмотреть по плану, получается меньше) за 53000
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-liko- ... 6578ecf679
Год назад в Эврике было достаточно предложений в готовом 39 м с базовым ремонтом по 40 тыс.
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Vlad442
в Нед 22 вер, 2019 10:17, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
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Додано: Нед 22 вер, 2019 10:15
Vlad442 написав: TylerTruman_ написав:
є інформація, що буде розморозка Евріки, а за нею буде оновлений прайс із новими цінами і буде подальше ступінчате підняття, Евріка туземун
Вот яркий пример, как остановка стройки (и гривнеукрепляж) надула цены на готовое. Мир сошел с ума. Конечно, может, это не цены, а хотелки.
Студия 33 метра с дешевой косметикой, где оставили линолеум и двери от застройщика и поленились спрятать трубы, выставляется за 58000.
https://www.olx.ua/obyavlenie/lomonosov ... 4f536d55df
Однушка с более качественным ремонтом 69000
https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevo ... 30142f9ee5
В сданных домах в продаже всего две квартиры. Двушек нет вообще.
Имеет ли смысл покупать сейчас Эврику по переуступке? Однухи вроде по 27 куе выставляют, думаю и дешевле можно найти.
investorkiev
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Додано: Нед 22 вер, 2019 10:16
zzzzzz написав:
Бл. Леси Украинки 20/22 ?
по соседству
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Нед 22 вер, 2019 10:17
Vlad442 написав: TylerTruman_ написав:
є інформація, що буде розморозка Евріки, а за нею буде оновлений прайс із новими цінами і буде подальше ступінчате підняття, Евріка туземун
Вот яркий пример, как остановка стройки (и гривнеукрепляж) надула цены на готовое. Мир сошел с ума. Конечно, может, это не цены, а хотелки.
Студия 33 метра с дешевой косметикой, где оставили линолеум и двери от застройщика и поленились спрятать трубы, выставляется за 58000.
https://www.olx.ua/obyavlenie/lomonosov ... 4f536d55df
Однушка с более качественным ремонтом 69000
https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevo ... 30142f9ee5
В сданных домах в продаже всего две квартиры. Двушек нет вообще.
Это просто какая-то сраная оборжака. 1760 баксов за метр унылейшего г0вна в дупе Киева. Боги-Боги, верните людям моСк.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 10:21
Интересно, за сколько сейчас можно было бы продать мою Голосуху?
airmax78
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