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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 вер, 2019 10:28
investorkiev написав:
Имеет ли смысл покупать сейчас Эврику по переуступке? Однухи вроде по 27 куе выставляют, думаю и дешевле можно найти.
Нет. Не стоит. За 27 (плюс-минус) можно было купить в свое время в ОП. Те, кто сделал это, сейчас жалеют.
При том, что стройка остановлена, панический продаж по сниженным ценам я не вижу. Люди на что-то надеются. Я выставлял по очень дешевой цене, но не в минус. За пару месяцев три случайных звонка. Все понимают, что застройщику упасть легко, а встать почти нереально.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 10:44
Хотя мой коллега из Москвы, когда-то купил треху в панели за 40К, продал в 2013м за 400к. Мог и за 550, если бы на пике подсуетился. Может мы по стопам Москвы идем? Тоже вот выбрали молодого президента из телевизора - ставленника олигарха. Сами себя лишили независимого Парламента. Все, пока, совпадает.
#ту_зе_мун
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