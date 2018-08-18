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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1786178717881789

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Имеет ли смысл покупать сейчас Эврику по переуступке? Однухи вроде по 27 куе выставляют, думаю и дешевле можно найти.

Нет. Не стоит. За 27 (плюс-минус) можно было купить в свое время в ОП. Те, кто сделал это, сейчас жалеют.
При том, что стройка остановлена, панический продаж по сниженным ценам я не вижу. Люди на что-то надеются. Я выставлял по очень дешевой цене, но не в минус. За пару месяцев три случайных звонка. Все понимают, что застройщику упасть легко, а встать почти нереально.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:44

Хотя мой коллега из Москвы, когда-то купил треху в панели за 40К, продал в 2013м за 400к. Мог и за 550, если бы на пике подсуетился. Может мы по стопам Москвы идем? Тоже вот выбрали молодого президента из телевизора - ставленника олигарха. Сами себя лишили независимого Парламента. Все, пока, совпадает.
#ту_зе_мун
airmax78
 
Повідомлень: 31647
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  #<1 ... 1786178717881789
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