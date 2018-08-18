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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1787178817891790>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Имеет ли смысл покупать сейчас Эврику по переуступке? Однухи вроде по 27 куе выставляют, думаю и дешевле можно найти.

Нет. Не стоит. За 27 (плюс-минус) можно было купить в свое время в ОП. Те, кто сделал это, сейчас жалеют.
При том, что стройка остановлена, панический продаж по сниженным ценам я не вижу. Люди на что-то надеются. Я выставлял по очень дешевой цене, но не в минус. За пару месяцев три случайных звонка. Все понимают, что застройщику упасть легко, а встать почти нереально.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:44

Хотя мой коллега из Москвы, когда-то купил треху в панели за 40К, продал в 2013м за 400к. Мог и за 550, если бы на пике подсуетился. Может мы по стопам Москвы идем? Тоже вот выбрали молодого президента из телевизора - ставленника олигарха. Сами себя лишили независимого Парламента. Все, пока, совпадает.
#ту_зе_мун
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 11:09

  airmax78 написав:Хотя мой коллега из Москвы, когда-то купил треху в панели за 40К, продал в 2013м за 400к. Мог и за 550, если бы на пике подсуетился. Может мы по стопам Москвы идем? Тоже вот выбрали молодого президента из телевизора - ставленника олигарха. Сами себя лишили независимого Парламента. Все, пока, совпадает.
#ту_зе_мун

любитель натягивать сову на глобус?! :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 11:23

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:Хотя мой коллега из Москвы, когда-то купил треху в панели за 40К, продал в 2013м за 400к. Мог и за 550, если бы на пике подсуетился. Может мы по стопам Москвы идем? Тоже вот выбрали молодого президента из телевизора - ставленника олигарха. Сами себя лишили независимого Парламента. Все, пока, совпадает.
#ту_зе_мун

любитель натягивать сову на глобус?! :mrgreen:

А что не так? Мы всю свою новейшую историю в той или иной степени москву копируем. А в Москве сейчас даже говн0панель за МКАДОом в 3 раза дороже чем у нас в прицентралье стоит. Про центр я вообще молчу: он "для бомжей и туристов", там разница по аналогичным обьектам в 7-10 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 11:47

  airmax78 написав:
  plugatyrev написав:Хотя мой коллега из Москвы, когда-то купил треху в панели за 40К, продал в 2013м за 400к. Мог и за 550, если бы на пике подсуетился. Может мы по стопам Москвы идем? Тоже вот выбрали молодого президента из телевизора - ставленника олигарха. Сами себя лишили независимого Парламента. Все, пока, совпадает.
#ту_зе_мун

любитель натягивать сову на глобус?! :mrgreen:

А что не так? Мы всю свою новейшую историю в той или иной степени москву копируем. А в Москве сейчас даже говн0панель за МКАДОом в 3 раза дороже чем у нас в прицентралье стоит. Про центр я вообще молчу: он "для бомжей и туристов", там разница по аналогичным обьектам в 7-10 раз.[/quote]

А ВВП у нас и у них насколько отличается? Может у всего есть логическое объяснение?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 11:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ще б трохи і була б біда в штани:-)

Зображення

Зи. Влошенсів в Діаданс вітаю з краном!

Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:01

  airmax78 написав:Хотя мой коллега из Москвы, когда-то купил треху в панели за 40К, продал в 2013м за 400к. Мог и за 550, если бы на пике подсуетился. Может мы по стопам Москвы идем? Тоже вот выбрали молодого президента из телевизора - ставленника олигарха. Сами себя лишили независимого Парламента. Все, пока, совпадает.
#ту_зе_мун

туземун так туземун, головне вчасно взяти квиток на цей рейс 8) , … … будуть зносити хрущі та інший совкохлам, як в мАскве, на їх місті виростуть нові человейніки, +без пайового буде бум, … а те що залишать, кредити від всяких ЄБРР, буде реновація, енергоаудит, все як Польщі та різних прибалтів :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:02

  airmax78 написав:Хотя мой коллега из Москвы, когда-то купил треху в панели за 40К, продал в 2013м за 400к. Мог и за 550, если бы на пике подсуетился. Может мы по стопам Москвы идем? Тоже вот выбрали молодого президента из телевизора - ставленника олигарха. Сами себя лишили независимого Парламента. Все, пока, совпадает.
#ту_зе_мун


Макс, у меня родич там купил в 2005 году двушку за 108куе.
На пике она стоила 250, а сейчас она почти также и стоит - порядка 120-130куе (только считают они в рублях, это я перевел в долары).

Динамика вобщем как и у нас.

Трешку за 40куе в Мск можно было купить или в начале 90х, ну может быть еще пролезть в форточку возможностей сразу после дефолта 1998, у нас трешка возле метро в 99 тоже упала с 29 до 17куе.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Metro адов треш я лет 10 такого тут не видел.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
TylerTruman_ написав:[quote="4751932:airmax78"]А я все думал: кто же это все покупает, на окраине города по совсем недетскими ценами. А вот кто.

окраїна поняття широке, ... Теремки та Троєщина, як кажуть в Одесі, дві великі різниці, ... або той же ФТ симпатичніший центрального НЛ :roll: ,
а тих, хто живе за містом ви як класифікуєте?
За городом живут богатые люди которые могут себе это позволить.

Та да. В радиусе 30 км от Киева плотность богатых людей зашкаливает. Борщаговка, Ирпень, Буча, Погребы, Боярка...
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk[/quote][/quote]Лесники, ходосовка, Ивановичи и т.д. там миллионеров на квадратный километр как в Беверли хилз примерно. А если на дороге какая то Бентайга или Ролс то номера АІ а не АА

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Оранжевый-хит сезона
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