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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1787178817891790

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:08

  airmax78 написав:Хотя мой коллега из Москвы, когда-то купил треху в панели за 40К, продал в 2013м за 400к. Мог и за 550, если бы на пике подсуетился. Может мы по стопам Москвы идем? Тоже вот выбрали молодого президента из телевизора - ставленника олигарха. Сами себя лишили независимого Парламента. Все, пока, совпадает.
#ту_зе_мун

У них нефть и газ, а у нас пшонка, окатыши и работорговля. Разницу ощущаете?
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:08

  Vlad442 написав:
  TylerTruman_ написав:є інформація, що буде розморозка Евріки, а за нею буде оновлений прайс із новими цінами і буде подальше ступінчате підняття, Евріка туземун

Вот яркий пример, как остановка стройки (и гривнеукрепляж) надула цены на готовое. Мир сошел с ума. Конечно, может, это не цены, а хотелки.
Студия 33 метра с дешевой косметикой, где оставили линолеум и двери от застройщика и поленились спрятать трубы, выставляется за 58000.
https://www.olx.ua/obyavlenie/lomonosov ... 4f536d55df
Однушка с более качественным ремонтом 69000
https://www.olx.ua/obyavlenie/goloseevo ... 30142f9ee5
В сданных домах в продаже всего две квартиры. Двушек нет вообще.

Вот еще в соседнем доме Лико однушка под ремонт 40 м (если посмотреть по плану, получается меньше) за 53000
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-liko- ... 6578ecf679
Год назад в Эврике было достаточно предложений в готовом 39 м с базовым ремонтом по 40 тыс.

Для Евріки ще не вечір, взяте по ціні Патріотики, але в хорошій локації, добре вистрелить, … друга черга піде до здачі, а цінники Аркада планує піднімати, переуступка та вторинний будуть синхронно
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:11

  iriverix написав:Вот нашел такой ментарий сегодня: "Квартиры сейчас ударно разбирают под арендный бизнес. У меня лично просто поток клиентов от США до Израиля, приобретающих кто две, кто три, кто пять, а кто и десять квартир под арендный бизнес. И только новостройки. Для иностранцев иметь 11-12% годовых (чистыми) — просто счастье. А киевляне и гости столицы потом будут ежемесячно платить им деньги (так как денег на своё жильё у большинства наших сограждан нет, а вменяемого ипотечного кредитования пока не предвидится).
Так что не всё так радужно, увы."

Что думаете?

Можно посмотреть на пример Болгарии, где встречается реклама: 5% гарантированный доход от недвижимости. По факту чтобы выйти на 2% необходимо самому заниматься сдачей в аренду + правильно меблировать и т.д. Но желающих, которые не считают нужным даже взять в руки калькулятор, более чем достаточно. Как результат, через 3-4 года когда реальность восстанавливает разум - квартира идёт в продажу. Так будет и в Киеве - все кто покупает в расчёте удалённо получать 10% годовых, столкнуться с обманом и головной болью, поймут что никто за них не будет таскать каштаны из огня и на рынок выйдет дополнительное N количество квартир с ОЧЕНЬ большим дисконтом. Люди захотят избавиться, а сделать это УДАЛЕННО с минимальными потерями будет сложно.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:11

  Оранжевый-хит сезона написав:Лесники, ходосовка, Ивановичи и т.д. там миллионеров на квадратный километр как в Беверли хилз примерно. А если на дороге какая то Бентайга или Ролс то номера АІ а не АА

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Кстати, авторынок уже ту_зе_мун:
https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/22/651855/
Влітку в Україні було продано найдорожчі в історії авто

Але найнесподіваніші результати були зафіксовані у вартості проданих влітку авто, пише видання. Відразу кілька рекордів було поставлено в червні і липні 2019 року.

Абсолютний рекорд вартості автомобіля встановив броньований Mercedes-Benz S600 - понад 800 тисяч доларів. На його тлі кілька проданих влітку Rolls-Royce (Phantom і Cullinan) за ціною 570-670 тисяч доларів виглядають не настільки вражаюче.

Крім того, українці придбали кілька Bentley Bentayga і Continental GT і GTC за ціною в районі 300-380 тисяч доларів, Lamborghini Urus за 280-300 тисяч доларів, Aston Martin DBS за 380 тисяч доларів.

Були також продані Range Rover, Porsche Cayenne і 911 за ціною близько 240 тисяч доларів. Всього ж за 3 літніх місяці було продано близько сотні дорогих люксових автомобілів ціною понад 200 тисяч доларів.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:16

  Оранжевый-хит сезона написав:Лесники, ходосовка, Ивановичи и т.д. там миллионеров на квадратный километр как в Беверли хилз примерно. А если на дороге какая то Бентайга или Ролс то номера АІ а не АА

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в airmax78, схоже, парадигма, що зажиточні повинні жити тільки в центрі, паркувати свої дорогі автівки на придомових будинків і тротуарах типу як на відео Скрипіна, а самі вимогливі переселятися в чикагу і купувати там паркомісця для своїх колекційних кадилаків :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:19

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:Все, Зеленский издал Указ . Даешь Даражай :mrgreen:

2. Рекомендувати Національному банку України опрацювати в установленому порядку механізми, спрямовані на зменшення кредитних ставок- комерційних банків, з метою підвищення рівня доступності кредитування бізнесу та здешевлення вартості іпотечних кредитів.

https://www.president.gov.ua/documents/7132019-29789

есть! пошел третий фактор дорожая.

Прямо парад планет. все один к одному идет...

Вы вероятно ориентируетесь на Россию, которой санкции перекрывают выход к внешнему заимствованию, а они процентную ставку по ипотеке опускают и опускают (для Дальнего Востока хотят сделать 2-3%). Но Вы забываете, что разницу между реальными ставками и заниженными ипотечными, перекрывает банкам государство. Где наше государство будет брать на это деньги?
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:26

  shapo написав: Начиная с 2000-х в бывшем Целинограде который еще Н.С.Хрущев хотел сделать столицей Казахстана, а сейчас Акмола-Астана-Нур-Султан проектированием и застройкой Астаны занимаются ведущие архитекторы с мировым именем: японец Кишо Куракава, британец Норман Фостер, итальянец Манфреди Николетти. Строят китайцы, южные корейцы используя технологии о которых Киев еще только мечтает

Т.е. строят для более сурового климата, проектируют ведущие архитекторы, строят корейцы, вся таблица Менделеева в земле, а стоимость квадрата 850$.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:29

  TylerTruman_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Лесники, ходосовка, Ивановичи и т.д. там миллионеров на квадратный километр как в Беверли хилз примерно. А если на дороге какая то Бентайга или Ролс то номера АІ а не АА

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в airmax78, схоже, парадигма, що зажиточні повинні жити тільки в центрі, паркувати свої дорогі автівки на придомових будинків і тротуарах типу як на відео Скрипіна, а самі вимогливі переселятися в чикагу і купувати там паркомісця для своїх колекційних кадилаків :mrgreen:

Ну не на Теремках же им жить. И да, советую Уну и вам заглянуть в паркинг любого приличного дома в центре. Увидите много интересного.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:40

  Richi написав:
  shapo написав: Начиная с 2000-х в бывшем Целинограде который еще Н.С.Хрущев хотел сделать столицей Казахстана, а сейчас Акмола-Астана-Нур-Султан проектированием и застройкой Астаны занимаются ведущие архитекторы с мировым именем: японец Кишо Куракава, британец Норман Фостер, итальянец Манфреди Николетти. Строят китайцы, южные корейцы используя технологии о которых Киев еще только мечтает

Т.е. строят для более сурового климата, проектируют ведущие архитекторы, строят корейцы, вся таблица Менделеева в земле, а стоимость квадрата 850$.

Беда Астаны в том, что там никто жить не хочет и под любым предлогом остаются в Алмате.
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