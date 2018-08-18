Додано: Нед 22 вер, 2019 12:11

iriverix написав: Вот нашел такой ментарий сегодня: "Квартиры сейчас ударно разбирают под арендный бизнес. У меня лично просто поток клиентов от США до Израиля, приобретающих кто две, кто три, кто пять, а кто и десять квартир под арендный бизнес. И только новостройки. Для иностранцев иметь 11-12% годовых (чистыми) — просто счастье. А киевляне и гости столицы потом будут ежемесячно платить им деньги (так как денег на своё жильё у большинства наших сограждан нет, а вменяемого ипотечного кредитования пока не предвидится).

Так что не всё так радужно, увы."



Что думаете? Вот нашел такой ментарий сегодня: "Квартиры сейчас ударно разбирают под арендный бизнес. У меня лично просто поток клиентов от США до Израиля, приобретающих кто две, кто три, кто пять, а кто и десять квартир под арендный бизнес. И только новостройки. Для иностранцев иметь 11-12% годовых (чистыми) — просто счастье. А киевляне и гости столицы потом будут ежемесячно платить им деньги (так как денег на своё жильё у большинства наших сограждан нет, а вменяемого ипотечного кредитования пока не предвидится).Так что не всё так радужно, увы."Что думаете?

Можно посмотреть на пример Болгарии, где встречается реклама: 5% гарантированный доход от недвижимости. По факту чтобы выйти на 2% необходимо самому заниматься сдачей в аренду + правильно меблировать и т.д. Но желающих, которые не считают нужным даже взять в руки калькулятор, более чем достаточно. Как результат, через 3-4 года когда реальность восстанавливает разум - квартира идёт в продажу. Так будет и в Киеве - все кто покупает в расчёте удалённо получать 10% годовых, столкнуться с обманом и головной болью, поймут что никто за них не будет таскать каштаны из огня и на рынок выйдет дополнительное N количество квартир с ОЧЕНЬ большим дисконтом. Люди захотят избавиться, а сделать это УДАЛЕННО с минимальными потерями будет сложно.