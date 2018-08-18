Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Хотя мой коллега из Москвы, когда-то купил треху в панели за 40К, продал в 2013м за 400к. Мог и за 550, если бы на пике подсуетился. Может мы по стопам Москвы идем? Тоже вот выбрали молодого президента из телевизора - ставленника олигарха. Сами себя лишили независимого Парламента. Все, пока, совпадает. #ту_зе_мун
У них нефть и газ, а у нас пшонка, окатыши и работорговля. Разницу ощущаете?
iriverix написав:Вот нашел такой ментарий сегодня: "Квартиры сейчас ударно разбирают под арендный бизнес. У меня лично просто поток клиентов от США до Израиля, приобретающих кто две, кто три, кто пять, а кто и десять квартир под арендный бизнес. И только новостройки. Для иностранцев иметь 11-12% годовых (чистыми) — просто счастье. А киевляне и гости столицы потом будут ежемесячно платить им деньги (так как денег на своё жильё у большинства наших сограждан нет, а вменяемого ипотечного кредитования пока не предвидится). Так что не всё так радужно, увы."
Что думаете?
Можно посмотреть на пример Болгарии, где встречается реклама: 5% гарантированный доход от недвижимости. По факту чтобы выйти на 2% необходимо самому заниматься сдачей в аренду + правильно меблировать и т.д. Но желающих, которые не считают нужным даже взять в руки калькулятор, более чем достаточно. Как результат, через 3-4 года когда реальность восстанавливает разум - квартира идёт в продажу. Так будет и в Киеве - все кто покупает в расчёте удалённо получать 10% годовых, столкнуться с обманом и головной болью, поймут что никто за них не будет таскать каштаны из огня и на рынок выйдет дополнительное N количество квартир с ОЧЕНЬ большим дисконтом. Люди захотят избавиться, а сделать это УДАЛЕННО с минимальными потерями будет сложно.
Влітку в Україні було продано найдорожчі в історії авто
Але найнесподіваніші результати були зафіксовані у вартості проданих влітку авто, пише видання. Відразу кілька рекордів було поставлено в червні і липні 2019 року.
Абсолютний рекорд вартості автомобіля встановив броньований Mercedes-Benz S600 - понад 800 тисяч доларів. На його тлі кілька проданих влітку Rolls-Royce (Phantom і Cullinan) за ціною 570-670 тисяч доларів виглядають не настільки вражаюче.
Крім того, українці придбали кілька Bentley Bentayga і Continental GT і GTC за ціною в районі 300-380 тисяч доларів, Lamborghini Urus за 280-300 тисяч доларів, Aston Martin DBS за 380 тисяч доларів.
Були також продані Range Rover, Porsche Cayenne і 911 за ціною близько 240 тисяч доларів. Всього ж за 3 літніх місяці було продано близько сотні дорогих люксових автомобілів ціною понад 200 тисяч доларів.
Оранжевый-хит сезона написав:Лесники, ходосовка, Ивановичи и т.д. там миллионеров на квадратный километр как в Беверли хилз примерно. А если на дороге какая то Бентайга или Ролс то номера АІ а не АА
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
в airmax78, схоже, парадигма, що зажиточні повинні жити тільки в центрі, паркувати свої дорогі автівки на придомових будинків і тротуарах типу як на відео Скрипіна, а самі вимогливі переселятися в чикагу і купувати там паркомісця для своїх колекційних кадилаків
zzzzzz написав:Все, Зеленский издал Указ . Даешь Даражай
2. Рекомендувати Національному банку України опрацювати в установленому порядку механізми, спрямовані на зменшення кредитних ставок- комерційних банків, з метою підвищення рівня доступності кредитування бізнесу та здешевлення вартості іпотечних кредитів.
Вы вероятно ориентируетесь на Россию, которой санкции перекрывают выход к внешнему заимствованию, а они процентную ставку по ипотеке опускают и опускают (для Дальнего Востока хотят сделать 2-3%). Но Вы забываете, что разницу между реальными ставками и заниженными ипотечными, перекрывает банкам государство. Где наше государство будет брать на это деньги?
shapo написав: Начиная с 2000-х в бывшем Целинограде который еще Н.С.Хрущев хотел сделать столицей Казахстана, а сейчас Акмола-Астана-Нур-Султан проектированием и застройкой Астаны занимаются ведущие архитекторы с мировым именем: японец Кишо Куракава, британец Норман Фостер, итальянец Манфреди Николетти. Строят китайцы, южные корейцы используя технологии о которых Киев еще только мечтает
Т.е. строят для более сурового климата, проектируют ведущие архитекторы, строят корейцы, вся таблица Менделеева в земле, а стоимость квадрата 850$.
Оранжевый-хит сезона написав:Лесники, ходосовка, Ивановичи и т.д. там миллионеров на квадратный километр как в Беверли хилз примерно. А если на дороге какая то Бентайга или Ролс то номера АІ а не АА
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
в airmax78, схоже, парадигма, що зажиточні повинні жити тільки в центрі, паркувати свої дорогі автівки на придомових будинків і тротуарах типу як на відео Скрипіна, а самі вимогливі переселятися в чикагу і купувати там паркомісця для своїх колекційних кадилаків
Ну не на Теремках же им жить. И да, советую Уну и вам заглянуть в паркинг любого приличного дома в центре. Увидите много интересного.
shapo написав: Начиная с 2000-х в бывшем Целинограде который еще Н.С.Хрущев хотел сделать столицей Казахстана, а сейчас Акмола-Астана-Нур-Султан проектированием и застройкой Астаны занимаются ведущие архитекторы с мировым именем: японец Кишо Куракава, британец Норман Фостер, итальянец Манфреди Николетти. Строят китайцы, южные корейцы используя технологии о которых Киев еще только мечтает
Т.е. строят для более сурового климата, проектируют ведущие архитекторы, строят корейцы, вся таблица Менделеева в земле, а стоимость квадрата 850$.
Беда Астаны в том, что там никто жить не хочет и под любым предлогом остаются в Алмате.