|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 22 вер, 2019 12:52
airmax78 написав: TylerTruman_ написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Лесники, ходосовка, Ивановичи и т.д. там миллионеров на квадратный километр как в Беверли хилз примерно. А если на дороге какая то Бентайга или Ролс то номера АІ а не АА
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
в airmax78, схоже, парадигма, що зажиточні повинні жити тільки в центрі, паркувати свої дорогі автівки на придомових будинків і тротуарах типу як на відео Скрипіна, а самі вимогливі переселятися в чикагу і купувати там паркомісця для своїх колекційних кадилаків
Ну не на Теремках же им жить. И да, советую Уну и вам заглянуть в паркинг любого
приличного дома в центре
. Увидите
много интересного.
так я про колекційні каділаки в чікаго якби не в жарт писав
, ... а пропозиції вирішення трешака по сусідству у вас є? там, які будинки знести, які відремонтувати, як вирішити проблему паркування і мафів, а то пристойний жк але в якійсь дикій місцевості
а на рахунок Теремків, бачу, що перші та другі вас зацепили, із третіми вирішили не упустити свій шанс, оп республіки не даремно відвідували
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 367
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 вер, 2019 12:59
Richi написав: shapo написав:
Начиная с 2000-х в бывшем Целинограде который еще Н.С.Хрущев хотел сделать столицей Казахстана, а сейчас Акмола-Астана-Нур-Султан проектированием и застройкой Астаны занимаются ведущие архитекторы с мировым именем: японец Кишо Куракава, британец Норман Фостер, итальянец Манфреди Николетти. Строят китайцы, южные корейцы используя технологии о которых Киев еще только мечтает
Т.е. строят для более сурового климата, проектируют ведущие архитекторы, строят корейцы, вся таблица Менделеева в земле, а стоимость квадрата 850$.
думаю, нам із туземуном як колись, чи па чьом в мАсквє недоречно зараз порівнювати, для Києва скоріше орієнтир помірний ріст, ціни як в східних столицях ЄС та Турції
-
TylerTruman_
-
-
- Повідомлень: 367
- З нами з: 11.06.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 вер, 2019 13:02
TylerTruman_ написав: airmax78 написав: TylerTruman_ написав:
в airmax78, схоже, парадигма, що зажиточні повинні жити тільки в центрі, паркувати свої дорогі автівки на придомових будинків і тротуарах типу як на відео Скрипіна, а самі вимогливі переселятися в чикагу і купувати там паркомісця для своїх колекційних кадилаків
Ну не на Теремках же им жить. И да, советую Уну и вам заглянуть в паркинг любого
приличного дома в центре
. Увидите
много интересного.
так я про колекційні каділаки в чікаго якби не в жарт писав
, ... а пропозиції вирішення трешака по сусідству у вас є? там, які будинки знести, які відремонтувати, як вирішити проблему паркування і мафів, а то пристойний жк але в якійсь дикій місцевості
а на рахунок Теремків, бачу, що перші та другі вас зацепили, із третіми вирішили не упустити свій шанс, оп республіки не даремно відвідували
Ну послушайте, в районе Чикаги трэша практически нет. Там либо современные дома, либо строящиеся, либо царские. А на Теремках ничего кроме трэша нет. Чувствуете разницу?
P.S. Я немного путаю Файна Таун, Республику и Варшавский. Кто из них где и как выглядит. Просто это все так далеко - я в тех краях крайне редко бываю.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31655
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 813 раз.
- Подякували: 3675 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 22 вер, 2019 13:20
airmax78 написав:
Беда Астаны в том, что там никто жить не хочет и под любым предлогом остаются в Алмате.
Кто вам такие глупости рассказал?
Те, кто хочет делать карьеру не в бизнесе, а госструктурах, давно там
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1995
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 вер, 2019 13:25
Richi написав: shapo написав:
Начиная с 2000-х в бывшем Целинограде который еще Н.С.Хрущев хотел сделать столицей Казахстана, а сейчас Акмола-Астана-Нур-Султан проектированием и застройкой Астаны занимаются ведущие архитекторы с мировым именем: японец Кишо Куракава, британец Норман Фостер, итальянец Манфреди Николетти. Строят китайцы, южные корейцы используя технологии о которых Киев еще только мечтает
Т.е. строят для более сурового климата, проектируют ведущие архитекторы, строят корейцы, вся таблица Менделеева в земле, а стоимость квадрата 850$.
Откуда такие цены?
Все зависит от дома и района. В 2007г до кризиса цена за 3-комнатную в 90кв.м доходила в Астане в приличном районе до 0,5млнбаксов.Сейчас цены, конечно, упали, но не так как в Киеве. В Алма-Ате в прицентровых районах на вторичке в хрущебе цена больше
1,2 кбакса за квадрат
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1995
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 вер, 2019 13:40
shapo написав: airmax78 написав:
Беда Астаны в том, что там никто жить не хочет и под любым предлогом остаются в Алмате.
Кто вам такие глупости рассказал?
Те, кто хочет делать карьеру не в бизнесе, а госструктурах, давно там
Местные - кто же еще? А Астану едут те, у кого выбора нет. Казахи говорят, что им Астана не нарвится - они в таком климате никогда не жили и жить не хотят. Алмата - другое дело.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31655
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 813 раз.
- Подякували: 3675 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 22 вер, 2019 14:00
airmax78 написав: shapo написав: airmax78 написав:
Беда Астаны в том, что там никто жить не хочет и под любым предлогом остаются в Алмате.
Кто вам такие глупости рассказал?
Те, кто хочет делать карьеру не в бизнесе, а госструктурах, давно там
Местные - кто же еще? А Астану едут те, у кого выбора нет. Казахи говорят, что им Астана не нарвится - они в таком климате никогда не жили и жить не хотят. Алмата - другое дело.
Климат в Нурсултане ужасный, это факт.
Но дело в другом - столицу перенесли потому что Алмата в 100км от Китая, а Астана - в 100 км от России. Связи с РФ там очень крепкие, очень многие уезжают в Рф учиться, делают бизнес и т.д.
По аналогии - это если бы Янык в 2012 году перенес столицу в Донецк. Тогда у нас наверняка была бы другая ситуация, войны бы не было, а кое-кто не набрался бы дешевой недвижимости - потому что дешевой бы не было.
Очевидно, что среди ExUSSR стран вхождение в Таможенный союз повышает цены на недвижимость, а антагонизм с ним - обваливают.
Не так давно помню в Риге занюханная однушка на окраине была от 100килоевро - и говорили: будет расти, это ж Эвропа. Сейчас там в прямом смысле видел заколоченные окна.
Про цены в Казахстане тут уже написали.
Кто знает - приведите цены в Крыму, в Севастополе когда я спрашивал у знакомого уже был момент когда цены превысили Киевские.
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 943
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 вер, 2019 14:09
investorkiev написав:
Кто знает - приведите цены в Крыму, в Севастополе когда я спрашивал у знакомого уже был момент когда цены превысили Киевские.
Уже сопоставимы московским (в Ялте)
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1247
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 474 раз.
- Подякували: 421 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 вер, 2019 14:15
Оооо, на ветке началось ватное воскресенье.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31655
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 813 раз.
- Подякували: 3675 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16359
|2581124
|
|
|8
|7642
|
|
|455
|183458
|
|