Додано: Нед 22 вер, 2019 14:00

airmax78 написав: shapo написав: airmax78 написав: Беда Астаны в том, что там никто жить не хочет и под любым предлогом остаются в Алмате. Беда Астаны в том, что там никто жить не хочет и под любым предлогом остаются в Алмате.

Кто вам такие глупости рассказал?

Те, кто хочет делать карьеру не в бизнесе, а госструктурах, давно там Кто вам такие глупости рассказал?Те, кто хочет делать карьеру не в бизнесе, а госструктурах, давно там

Местные - кто же еще? А Астану едут те, у кого выбора нет. Казахи говорят, что им Астана не нарвится - они в таком климате никогда не жили и жить не хотят. Алмата - другое дело. Местные - кто же еще? А Астану едут те, у кого выбора нет. Казахи говорят, что им Астана не нарвится - они в таком климате никогда не жили и жить не хотят. Алмата - другое дело.

Климат в Нурсултане ужасный, это факт.Но дело в другом - столицу перенесли потому что Алмата в 100км от Китая, а Астана - в 100 км от России. Связи с РФ там очень крепкие, очень многие уезжают в Рф учиться, делают бизнес и т.д.По аналогии - это если бы Янык в 2012 году перенес столицу в Донецк. Тогда у нас наверняка была бы другая ситуация, войны бы не было, а кое-кто не набрался бы дешевой недвижимости - потому что дешевой бы не было.Очевидно, что среди ExUSSR стран вхождение в Таможенный союз повышает цены на недвижимость, а антагонизм с ним - обваливают.Не так давно помню в Риге занюханная однушка на окраине была от 100килоевро - и говорили: будет расти, это ж Эвропа. Сейчас там в прямом смысле видел заколоченные окна.Про цены в Казахстане тут уже написали.Кто знает - приведите цены в Крыму, в Севастополе когда я спрашивал у знакомого уже был момент когда цены превысили Киевские.