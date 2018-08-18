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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1786178717881789>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 233
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 233
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:52

  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Лесники, ходосовка, Ивановичи и т.д. там миллионеров на квадратный километр как в Беверли хилз примерно. А если на дороге какая то Бентайга или Ролс то номера АІ а не АА

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

в airmax78, схоже, парадигма, що зажиточні повинні жити тільки в центрі, паркувати свої дорогі автівки на придомових будинків і тротуарах типу як на відео Скрипіна, а самі вимогливі переселятися в чикагу і купувати там паркомісця для своїх колекційних кадилаків :mrgreen:

Ну не на Теремках же им жить. И да, советую Уну и вам заглянуть в паркинг любого приличного дома в центре. Увидите много интересного.

так я про колекційні каділаки в чікаго якби не в жарт писав 8) , ... а пропозиції вирішення трешака по сусідству у вас є? там, які будинки знести, які відремонтувати, як вирішити проблему паркування і мафів, а то пристойний жк але в якійсь дикій місцевості :mrgreen:
а на рахунок Теремків, бачу, що перші та другі вас зацепили, із третіми вирішили не упустити свій шанс, оп республіки не даремно відвідували :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 12:59

  Richi написав:
  shapo написав: Начиная с 2000-х в бывшем Целинограде который еще Н.С.Хрущев хотел сделать столицей Казахстана, а сейчас Акмола-Астана-Нур-Султан проектированием и застройкой Астаны занимаются ведущие архитекторы с мировым именем: японец Кишо Куракава, британец Норман Фостер, итальянец Манфреди Николетти. Строят китайцы, южные корейцы используя технологии о которых Киев еще только мечтает

Т.е. строят для более сурового климата, проектируют ведущие архитекторы, строят корейцы, вся таблица Менделеева в земле, а стоимость квадрата 850$.

думаю, нам із туземуном як колись, чи па чьом в мАсквє недоречно зараз порівнювати, для Києва скоріше орієнтир помірний ріст, ціни як в східних столицях ЄС та Турції
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 13:02

  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:в airmax78, схоже, парадигма, що зажиточні повинні жити тільки в центрі, паркувати свої дорогі автівки на придомових будинків і тротуарах типу як на відео Скрипіна, а самі вимогливі переселятися в чикагу і купувати там паркомісця для своїх колекційних кадилаків :mrgreen:

Ну не на Теремках же им жить. И да, советую Уну и вам заглянуть в паркинг любого приличного дома в центре. Увидите много интересного.

так я про колекційні каділаки в чікаго якби не в жарт писав 8) , ... а пропозиції вирішення трешака по сусідству у вас є? там, які будинки знести, які відремонтувати, як вирішити проблему паркування і мафів, а то пристойний жк але в якійсь дикій місцевості :mrgreen:
а на рахунок Теремків, бачу, що перші та другі вас зацепили, із третіми вирішили не упустити свій шанс, оп республіки не даремно відвідували :roll:

Ну послушайте, в районе Чикаги трэша практически нет. Там либо современные дома, либо строящиеся, либо царские. А на Теремках ничего кроме трэша нет. Чувствуете разницу?
P.S. Я немного путаю Файна Таун, Республику и Варшавский. Кто из них где и как выглядит. Просто это все так далеко - я в тех краях крайне редко бываю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 13:20

  airmax78 написав:Беда Астаны в том, что там никто жить не хочет и под любым предлогом остаются в Алмате.

Кто вам такие глупости рассказал?
Те, кто хочет делать карьеру не в бизнесе, а госструктурах, давно там
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 13:25

  Richi написав:
  shapo написав: Начиная с 2000-х в бывшем Целинограде который еще Н.С.Хрущев хотел сделать столицей Казахстана, а сейчас Акмола-Астана-Нур-Султан проектированием и застройкой Астаны занимаются ведущие архитекторы с мировым именем: японец Кишо Куракава, британец Норман Фостер, итальянец Манфреди Николетти. Строят китайцы, южные корейцы используя технологии о которых Киев еще только мечтает

Т.е. строят для более сурового климата, проектируют ведущие архитекторы, строят корейцы, вся таблица Менделеева в земле, а стоимость квадрата 850$.

Откуда такие цены?
Все зависит от дома и района. В 2007г до кризиса цена за 3-комнатную в 90кв.м доходила в Астане в приличном районе до 0,5млнбаксов.Сейчас цены, конечно, упали, но не так как в Киеве. В Алма-Ате в прицентровых районах на вторичке в хрущебе цена больше
1,2 кбакса за квадрат
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 13:40

  shapo написав:
  airmax78 написав:Беда Астаны в том, что там никто жить не хочет и под любым предлогом остаются в Алмате.

Кто вам такие глупости рассказал?
Те, кто хочет делать карьеру не в бизнесе, а госструктурах, давно там

Местные - кто же еще? А Астану едут те, у кого выбора нет. Казахи говорят, что им Астана не нарвится - они в таком климате никогда не жили и жить не хотят. Алмата - другое дело.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 14:00

  airmax78 написав:
  shapo написав:
  airmax78 написав:Беда Астаны в том, что там никто жить не хочет и под любым предлогом остаются в Алмате.

Кто вам такие глупости рассказал?
Те, кто хочет делать карьеру не в бизнесе, а госструктурах, давно там

Местные - кто же еще? А Астану едут те, у кого выбора нет. Казахи говорят, что им Астана не нарвится - они в таком климате никогда не жили и жить не хотят. Алмата - другое дело.


Климат в Нурсултане ужасный, это факт.

Но дело в другом - столицу перенесли потому что Алмата в 100км от Китая, а Астана - в 100 км от России. Связи с РФ там очень крепкие, очень многие уезжают в Рф учиться, делают бизнес и т.д.

По аналогии - это если бы Янык в 2012 году перенес столицу в Донецк. Тогда у нас наверняка была бы другая ситуация, войны бы не было, а кое-кто не набрался бы дешевой недвижимости - потому что дешевой бы не было.

Очевидно, что среди ExUSSR стран вхождение в Таможенный союз повышает цены на недвижимость, а антагонизм с ним - обваливают.

Не так давно помню в Риге занюханная однушка на окраине была от 100килоевро - и говорили: будет расти, это ж Эвропа. Сейчас там в прямом смысле видел заколоченные окна.

Про цены в Казахстане тут уже написали.

Кто знает - приведите цены в Крыму, в Севастополе когда я спрашивал у знакомого уже был момент когда цены превысили Киевские.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 14:09

  investorkiev написав:Кто знает - приведите цены в Крыму, в Севастополе когда я спрашивал у знакомого уже был момент когда цены превысили Киевские.

Уже сопоставимы московским (в Ялте)
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оооо, на ветке началось ватное воскресенье.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 14:17

  Richi написав:
  investorkiev написав:Кто знает - приведите цены в Крыму, в Севастополе когда я спрашивал у знакомого уже был момент когда цены превысили Киевские.

Уже сопоставимы московским (в Ялте)

акстись дружище, авито.ру тебе в помощь :idea:
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