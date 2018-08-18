Додано: Нед 22 вер, 2019 14:19

airmax78 написав: shapo написав: Кто вам такие глупости рассказал?

Те, кто хочет делать карьеру не в бизнесе, а госструктурах, давно там Кто вам такие глупости рассказал?Те, кто хочет делать карьеру не в бизнесе, а госструктурах, давно там

Местные - кто же еще? А Астану едут те, у кого выбора нет. Казахи говорят, что им Астана не нарвится - они в таком климате никогда не жили и жить не хотят. Алмата - другое дело. Местные - кто же еще? А Астану едут те, у кого выбора нет. Казахи говорят, что им Астана не нарвится - они в таком климате никогда не жили и жить не хотят. Алмата - другое дело.

1) Вам рассказали некие местные, а у меня там остались родственники и знакомые часть из которых, в т. ч. коренные алма-атинцы, переехали в Астану из-за карьеры. А Алма-Ата несмотря на гордое название "южной столицы" потихоньку превращается в провинциальный город2)Климат в Казахстане за исключением 3 южных областей, в т. ч. Алма-Аты, примерно одинаков, так что "все" казахи этого вам не могли рассказать.Климат в Алма-Ате тоже на любителя. Когда глядишь вниз с гор на город он весь в сплошном смоге, т. к. зажат горами с 3 сторон, примерно как Пекин. До пекинских респираторов пока дело не дошло, но тенденция очевидна.Кроме того, рано или поздно Алма-Ату ждёт серьёзное землетрясение, как в 1889 и 1911г когда от станицы Верный почти ничего не осталось. Отчасти из-за этого и для того чтобы разбавить казахами русскоязычный север столицу и перенесли