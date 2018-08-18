|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 22 вер, 2019 14:19
airmax78 написав: shapo написав:
Кто вам такие глупости рассказал?
Те, кто хочет делать карьеру не в бизнесе, а госструктурах, давно там
Местные - кто же еще? А Астану едут те, у кого выбора нет. Казахи говорят, что им Астана не нарвится - они в таком климате никогда не жили и жить не хотят. Алмата - другое дело.
1) Вам рассказали некие местные, а у меня там остались родственники и знакомые часть из которых, в т. ч. коренные алма-атинцы, переехали в Астану из-за карьеры. А Алма-Ата несмотря на гордое название "южной столицы" потихоньку превращается в провинциальный город
2)Климат в Казахстане за исключением 3 южных областей, в т. ч. Алма-Аты, примерно одинаков, так что "все" казахи этого вам не могли рассказать.
Климат в Алма-Ате тоже на любителя. Когда глядишь вниз с гор на город он весь в сплошном смоге, т. к. зажат горами с 3 сторон, примерно как Пекин. До пекинских респираторов пока дело не дошло, но тенденция очевидна.
Кроме того, рано или поздно Алма-Ату ждёт серьёзное землетрясение, как в 1889 и 1911г когда от станицы Верный почти ничего не осталось. Отчасти из-за этого и для того чтобы разбавить казахами русскоязычный север столицу и перенесли
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 1997
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 517 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 вер, 2019 14:21
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції
kingkongovets написав:
как насчет запилить голосовалку по ожидаемой доходности с/х земли?
да и отдельную ветку про это уже не мешало бы стартануть имхо
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25555
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1126 раз.
- Подякували: 6012 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Нед 22 вер, 2019 14:55
Есть инфа что завтра откроется новый дом в Галактике, може кто ждал то имейте ввиду.
-
Santehnik
-
-
- Повідомлень: 46
- З нами з: 17.05.12
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 вер, 2019 15:19
Не люблю этого жлоба, но здесь он дело говорит:
Приговор бабушатничкам на первых этажах: посчитайте скольким критериям из перечисленных в видео они соответствуют.
Востаннє редагувалось airmax78
в Нед 22 вер, 2019 15:54, всього редагувалось 1 раз.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31654
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 813 раз.
- Подякували: 3675 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 22 вер, 2019 15:21
Richi написав:
Т.е. строят для более сурового климата, проектируют ведущие архитекторы, строят корейцы, вся таблица Менделеева в земле, а стоимость квадрата 850$.
Это вы писали в прошлом году, что ищете на Троещине квартиру, что страна катится в пропасть. xD
И как, нашли на Троещине ?
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1249
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 22 вер, 2019 16:22
vladimir07 написав:
Richi написав:
Т.е. строят для более сурового климата, проектируют ведущие архитекторы, строят корейцы, вся таблица Менделеева в земле, а стоимость квадрата 850$.
Это вы писали в прошлом году, что ищете на Троещине квартиру, что страна катится в пропасть. xD
И как, нашли на Троещине ?
Да, нашёл, купил, отдал ... За 50 с чем-то 3-ку с нормальным ремонтом.
К чему вопрос? Моё мнение относительно будущего страны пока не изменилось.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1248
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 474 раз.
- Подякували: 421 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16355
|2581267
|
|
|8
|7644
|
|
|455
|183461
|
|