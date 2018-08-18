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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 22 вер, 2019 14:19
airmax78 написав: shapo написав:
Кто вам такие глупости рассказал?
Те, кто хочет делать карьеру не в бизнесе, а госструктурах, давно там
Местные - кто же еще? А Астану едут те, у кого выбора нет. Казахи говорят, что им Астана не нарвится - они в таком климате никогда не жили и жить не хотят. Алмата - другое дело.
1) Вам рассказали некие местные, а у меня там остались родственники и знакомые часть из которых, в т. ч. коренные алма-атинцы, переехали в Астану из-за карьеры. А Алма-Ата несмотря на гордое название "южной столицы" потихоньку превращается в провинциальный город
2)Климат в Казахстане за исключением 3 южных областей, в т. ч. Алма-Аты, примерно одинаков, так что "все" казахи этого вам не могли рассказать.
Климат в Алма-Ате тоже на любителя. Когда глядишь вниз с гор на город он весь в сплошном смоге, т. к. зажат горами с 3 сторон, примерно как Пекин. До пекинских респираторов пока дело не дошло, но тенденция очевидна.
Кроме того, рано или поздно Алма-Ату ждёт серьёзное землетрясение, как в 1889 и 1911г когда от станицы Верный почти ничего не осталось. Отчасти из-за этого и для того чтобы разбавить казахами русскоязычный север столицу и перенесли
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Нед 22 вер, 2019 14:21
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції
kingkongovets написав:
как насчет запилить голосовалку по ожидаемой доходности с/х земли?
да и отдельную ветку про это уже не мешало бы стартануть имхо
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Додано: Нед 22 вер, 2019 14:55
Есть инфа что завтра откроется новый дом в Галактике, може кто ждал то имейте ввиду.
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Santehnik
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Додано: Нед 22 вер, 2019 15:19
Не люблю этого жлоба, но здесь он дело говорит:
Приговор бабушатничкам на первых этажах: посчитайте скольким критериям из перечисленных в видео они соответствуют.
Востаннє редагувалось airmax78
в Нед 22 вер, 2019 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 15:21
Richi написав:
Т.е. строят для более сурового климата, проектируют ведущие архитекторы, строят корейцы, вся таблица Менделеева в земле, а стоимость квадрата 850$.
Это вы писали в прошлом году, что ищете на Троещине квартиру, что страна катится в пропасть. xD
И как, нашли на Троещине ?
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vladimir07
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Додано: Нед 22 вер, 2019 16:22
vladimir07 написав:
Richi написав:
Т.е. строят для более сурового климата, проектируют ведущие архитекторы, строят корейцы, вся таблица Менделеева в земле, а стоимость квадрата 850$.
Это вы писали в прошлом году, что ищете на Троещине квартиру, что страна катится в пропасть. xD
И как, нашли на Троещине ?
Да, нашёл, купил, отдал ... За 50 с чем-то 3-ку с нормальным ремонтом.
К чему вопрос? Моё мнение относительно будущего страны пока не изменилось.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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Richi
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Додано: Нед 22 вер, 2019 16:32
Richi написав:
Да, нашёл, купил, отдал ... За 50 с чем-то 3-ку с нормальным ремонтом.
К чему вопрос? Моё мнение относительно будущего страны пока не изменилось.
Та просто интересно, наскоко я помню вы ожидали снижения цен от тогдашних уровней на интересующие объекты.
А цены вроде оттолкнулись вверх.
Сейчас появляются объекты с такими хотелками шо не укладывается в голове, наподобие смарта в комфорт таун 22м с ремонтом и обстановкой за ... 50 куе.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 16:48
vladimir07 написав:
Richi написав:
Да, нашёл, купил, отдал ... За 50 с чем-то 3-ку с нормальным ремонтом.
К чему вопрос? Моё мнение относительно будущего страны пока не изменилось.
Та просто интересно, наскоко я помню вы ожидали снижения цен от тогдашних уровней на интересующие объекты.
А цены вроде оттолкнулись вверх.
Сейчас появляются объекты с такими хотелками шо не укладывается в голове, наподобие смарта в комфорт таун 22м с ремонтом и обстановкой за ... 50 куе.
Да, Вы правы, ожидал и складывается впечатление, что цены действительно не много оттолкнулись вверх. По крайней мере, 1 объект который нам понравился (с хорошим, но уже подуставшим ремонтом) продавали пол года и мы согласились, но в последний момент они сказали, что вместо месяца на выезд им надо 3 (у них дом достраивается). Мы отказались и я думал, что они зависнут с этой квартирой, но они ее продали. Так же знакомые буквально месяц назад решили продавать 3-ку, с качественным ремонтом, которому правда лет 5-6 уже и окном в стену соседнего дома. Из имеющийся опыта я бы оценил их квартиру 53-55 (если повезёт), но продали в течении недели за 58. Данная информация позволяет думать, что цены подросли. Но опять же, выбор 3 с ремонтом был крайне мал, а разница между ``с ремонтом`` и ``без`` - ничтожна. Но у меня не достаточно информации чтобы делать правильные выводы. По ощущениям - цены выросли.Но как говорят трейдеры: продавай на ожиданиях, а покупай на фактах. Сейчас сработал эффект ожидания - все в надежде чуда. Трибека выкатил 3 факта за дорожай, а я могу выкатить 5 - против.
Востаннє редагувалось Richi
в Нед 22 вер, 2019 16:50, всього редагувалось 1 раз.
в игноре : Frant, всегдатупой (аваз, авам, одессянин, реам, хрясь, крестик, покатакой, почва, всемдобра, витол, мирон, мирумир, мирвам, мирнам, тыц, кивс, килс, максимыч), kalinavalera1
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Richi
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Додано: Нед 22 вер, 2019 16:49
airmax78 написав:
Не люблю этого жлоба, но здесь он дело говорит:
Приговор бабушатничкам на первых этажах: посчитайте скольким критериям из перечисленных в видео они соответствуют.
я тоже самое говорил. Можно хрущ/совок/кирпичный хрущ купить в центре на метро Печерская например, ну или на Кловской. Могут использовать для склада для киосков или для самовывоза.
Вместо того чтобы купить "ЖК мисто квитив" в попке труда
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Додано: Нед 22 вер, 2019 16:59
proftpd66 написав: airmax78 написав:
Не люблю этого жлоба, но здесь он дело говорит:
Приговор бабушатничкам на первых этажах: посчитайте скольким критериям из перечисленных в видео они соответствуют.
я тоже самое говорил. Можно хрущ/совок/кирпичный хрущ купить в центре на метро Печерская например, ну или на Кловской. Могут использовать для склада для киосков или для самовывоза.
Вместо того чтобы купить "ЖК мисто квитив" в попке труда
Ну вот разве что для склада. Для чего-то высокомаржинального, за что будут платить нормальную аренду, бабушатники не подходят: потолки низкие (если только не царский дом), мощности по электроэнергии ни хрена нет, коммуникации древние, окна - бойницы (если только не по беспределу идти), планировки не свободные и т.д. и т.п.
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airmax78
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