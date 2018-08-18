Додано: Нед 22 вер, 2019 16:48

vladimir07 написав: Richi написав: Да, нашёл, купил, отдал ... За 50 с чем-то 3-ку с нормальным ремонтом.

К чему вопрос? Моё мнение относительно будущего страны пока не изменилось. Да, нашёл, купил, отдал ... За 50 с чем-то 3-ку с нормальным ремонтом.К чему вопрос? Моё мнение относительно будущего страны пока не изменилось.



Та просто интересно, наскоко я помню вы ожидали снижения цен от тогдашних уровней на интересующие объекты.

А цены вроде оттолкнулись вверх.

Сейчас появляются объекты с такими хотелками шо не укладывается в голове, наподобие смарта в комфорт таун 22м с ремонтом и обстановкой за ... 50 куе. Та просто интересно, наскоко я помню вы ожидали снижения цен от тогдашних уровней на интересующие объекты.А цены вроде оттолкнулись вверх.Сейчас появляются объекты с такими хотелками шо не укладывается в голове, наподобие смарта в комфорт таун 22м с ремонтом и обстановкой за ... 50 куе.

Да, Вы правы, ожидал и складывается впечатление, что цены действительно не много оттолкнулись вверх. По крайней мере, 1 объект который нам понравился (с хорошим, но уже подуставшим ремонтом) продавали пол года и мы согласились, но в последний момент они сказали, что вместо месяца на выезд им надо 3 (у них дом достраивается). Мы отказались и я думал, что они зависнут с этой квартирой, но они ее продали. Так же знакомые буквально месяц назад решили продавать 3-ку, с качественным ремонтом, которому правда лет 5-6 уже и окном в стену соседнего дома. Из имеющийся опыта я бы оценил их квартиру 53-55 (если повезёт), но продали в течении недели за 58. Данная информация позволяет думать, что цены подросли. Но опять же, выбор 3 с ремонтом был крайне мал, а разница между ``с ремонтом`` и ``без`` - ничтожна. Но у меня не достаточно информации чтобы делать правильные выводы. По ощущениям - цены выросли.Но как говорят трейдеры: продавай на ожиданиях, а покупай на фактах. Сейчас сработал эффект ожидания - все в надежде чуда. Трибека выкатил 3 факта за дорожай, а я могу выкатить 5 - против.